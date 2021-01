„Situace v domově je vážná. Včera jsme výpůjčku zaměstnanců vyřešili právně. Dnes nastupují do domova čtyři ženy a čtyři muži. Bez ohledu na to, jakou pozici na úřadě zastávají. Vedle sociálních pracovníků je tak mezi nimi i vedoucí oddělení, ekonom nebo třeba domovník-preventista,“ uvedl vedoucí krnovského odboru sociálního a školství František Fojtík.MEZ

Dobrovolně do rizikového prostředí

Příkladná je především obětavost, s jakou se tito úředníci řeší krizovou situaci. Všichni pracovníci krnovské radnice se přihlásili k této výpomoci dobrovolně.

„Jejich ochoty si nesmírně vážím. Jdou do vysoce rizikového prostředí a budou dělat práci, se kterou někteří nemají žádnou zkušenost. Vůbec reakce všech pracovníků na mou výzvu byla úžasná. Víc jak polovina je ochotná jít do první linie a zbytek, z nichž někteří patří do rizikové skupiny, nabídl, že své kolegy zastoupí na pracovišti. Jsem na svůj tým skutečně hrdý,“ dodal František Fojtík.

Pozitivních klientů přibývá

Krnovský domov pro seniory má 119 klientů, a z toho je 24 pozitivních. Z toho šest má těžký průběh, ale ani zbývající nemocní nejsou bez příznaků.

„Počet pozitivních stoupá denně. Jen během úterý přibylo sedm. Ještě hůř jsou na tom zaměstnanci. Z jednasedmdesáti pracovníků v přímé péči jich je 25 pozitivních, devět na nemocenské z jiných důvodů a tři v karanténě,“ uvedla ředitelka domova pro seniory Kateřina Michaliková.

Vyčerpaní zaměstnanci

Ostatní zaměstnanci domova jsou vyčerpaní. Je pravděpodobné, že dnešní testování ve středu odhalí další nákazy. „Výpadek pracovníků se snažíme řešit vlastními silami. Omezujeme péči v pečovatelské službě a pečovatelky přechází do přímé péče, stejně jako sociální a volnočasoví pracovníci. Pomoc, které se nám dostalo z úřadu, vítáme a moc za ni děkujeme. Nejsme ale schopni tyto pracovníky tak rychle zaškolit do odborné práce, proto budou moct vykonávat jen práce pomocné. Je skvělé, že mezi nimi je i jedna zdravotní sestra, kterou využijeme na zdravotním úseku,“ řekla ředitelka.

Že práce v domově bude náročná, si je vědom ekonom odboru Lubomír Rapušák, který při odchodu z dosavadního pracoviště na radnici řekl: „Pomáhat do domova jdeme s velkým respektem k náročnosti práce, kterou tamní pracovníci odvádějí. Budeme se snažit, abychom byli personálu co nejvíce užiteční.“

Situace v domově pro seniory se dostala na hranici kolapsu koncem uplynulého týdne. „Od října byla v domově dobrá čísla. Pozitivních klientů jsme měli jednoho, maximálně dva. V prosinci dokonce žádného. Pak se ale otevřel domov pro návštěvy, které jsme sice testovali a zachytili některé nakažené, ale testy nejsou stoprocentní. Nato přišly Vánoce a naši pracovníci jsou také lidé. Minulou středu jsme zaznamenali prvních 12 klientů a 7 zaměstnanců pozitivních. Největší nárůst pak byl v pátek a v pondělí,“ popsala vývoj situace Kateřina Michaliková.

K TÉMATU

Pomozte!



Zájemci z řad široké veřejnosti, kteří mají zkušenost s přímou péčí u lůžka a chtějí krnovskému domovu pro seniory v této těžké době nabídnout svou pomoc, mohou kontaktovat personalistku Hanu Havlíkovou. Buď telefonicky na 554 684 636 či 736 513 876, nebo e-mailem na adresu h.havlikova@dskrnov.cz.