V Ostravě v úterý 1. září ráno začala přibližně dvoutýdenní oprava ramp v Rudné ulici v lokalitě Nad Porubkou. Řidiči na to nebyli připraveni a zejména v ranní špičce se tvořily kilometrové kolony. „Místo patnácti minut hodina,“ popsala své zpoždění jedna z řidiček. Další, kteří trampoty doložili snímky, naměřili dokonce více než tříkilometrovou kolonu sahající od sjezdu do ulice Nad Porubkou až za kruhový objezd nad dálnicí!

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ještě v úterý dopoledne vydalo poněkud opožděně upozornění. „Místo nájezdu a sjezdu z ulice Nad Porubkou bude pro dopravu uzavřeno odhadem dva týdny. Zahájili jsme opravu škod, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly objektivně vyhodnoceny jako závady ohrožující bezpečnost i plynulost silničního provozu,“ uvedl Miroslav Mazal z ŘSD. Řidičům je po dobu oprav doporučeno využívat ulici 17. listopadu.

Další primát

Kolony v Rudné ulici (i v samotné ulici Nad Porubkou) byly o to větší, že mnozí z řidičů neměli ponětí o souběžně skončených pracích na Svinovských mostech v úseku po vodárnu v Nové Vsi. Tam Dopravní podnik modernizoval trať, aby nové tramvaje Stadler mohly využít svého potenciálu a konečně jezdit rychlostí osmdesát kilometrů v hodině.

„Tato stavební sezona je pro nás rekordní. Být nejmodernějším dopravním podnikem neznamená mít jen moderní vozy, ale i moderní dopravní cestu,“ okomentoval dění ředitel DPO Daniel Morys, který se těší z toho, že tramvaje konečně mohou za určitých okolností předjíždět osobní automobily, tedy scénář vídaný povětšinou v opačném gardu.

Na jeden a půl kilometrovém úseku v Ostravě je to ale možné, čímž se Ostrava stala prvním městem v zemi, kde tramvaje touto rychlostí jezdí. Modernizace vyšla na 130 milionů korun a tramvaj tím zdolá trasu o dvacet vteřin rychleji. „Přepočítejme si to ale na plnou kapacitu tramvaje a celý den. A taková úspora pro tolik lidí za to už stojí,“ míní šéf dopravního podniku.

DPO čile pokračuje také v modernizaci tramvajové smyčky Hlučínská v Přívoze, kde už jsou hotová drážní tělesa a nástupiště a dodělávají se další práce. Město zde pak naváže vybudováním vůbec prvního ostravského P+R parkoviště, kde řidiči odstaví své vozy a za výhodných podmínek se svezou do centra města hromadnou dopravou.

Dopravní podnik letos do modernizace a oprav investuje, s využitím dotací, rekordních 400 milionů korun. A zrychlení tratí na 80 kilometrů v hodině připravuje také v Místecké ulici, mezi dolem Zárubek a Novou hutí a v Horní ulici na Dubině.