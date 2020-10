Členy okrskové volební komise nahrazují příslušníci Armády ČR v ochranných oblecích, rouškách a plastových štítech. Třídy ve školách či sály v obecních domech, kde se volby povětšinou konají, střídá vojenský stan na parkovišti u hlavního nádraží.

Apokalyptické kulisy ještě umocňuje déšť, oprýskané okolní budovy i popelnice s nápisy upozorňujícími na biologický odpad. S předstihem začaly volby do krajského zastupitelstva v roce 2020!

Drive-in volby v číslech:



Okres Ostrava: 95 voličů

Okres Opava: 33 voličů

Okres Karviná: 27 voličů

Okres Frýdek-Místek: 52 voličů

Okres Nový Jičín: 13 voličů

Okres Bruntál: 14 voličů



Celkem k drive-in volbám dorazilo 234 občanů. Celorepublikově bylo volebních stanovišť na osmdesát. Speciální volební komise ještě v průběhu čtvrtku, případně pátku navštíví voliče v sociálních zařízeních, která byla kvůli nákazy uzavřena. Ostatní voliči, včetně těch v karanténě, budou hlasovat do běžných i speciálních přenosných schránek standardně v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

POTVRZENÍ O KARANTÉNĚ, PAK OP

Počet karanténních řidičů-voličů není závratný, v nejexponovanějších chvílích za sebou na parkovišti stojí nanejvýš šest vozidel. Řada voličů však přijíždí i odjíždí osamoceně.

U černého wolksvagenu sjíždí okénko u řidiče. „Máte potvrzení o karanténě?“ ptá se muž v bílém overalu a obvyklý dotaz o předložení občanského průkazu přichází až následně.

„Ještě vás poprosím sundat roušku,“ říká a ztotožňuje muže před sebou se snímkem na průkazu. Když je vše administrativně zpracováno, popojíždí volič k urně, kde vhazuje volební lístek pro své favority do krajského zastupitelstva, potažmo i do senátu. Vše trvá nanejvýš pár minut, stejně jako u klasických voleb.

HLADKÝ PRŮBĚH

Po každém kontaktu a přebírání dokumentů od voličů si příslušníci armády zodpovědně dezinfikují navlečené rukavice. „Lidé většinou vědí, co dělat, vesměs také mají připraveny hlasovací lístky, jen je vhodí do urny,“ informuje o průběhu voleb hlavní zapisovatelka. Když má řidič odvoleno, příslušníci armády pokynutím ruky dávají pokyn k příjezdu dalšího vozidla.

Obdobný scénář se na parkovišti opakuje od sedmé až do 15. hodiny. Mezi těmi, kdo i v karanténě přišli dostát svým občanským právům, je také manželský pár středního věku. Muž právě v den voleb čeká na výsledky testů, na nichž byl už podruhé.

„Je to dobrá věc pro lidi v karanténě, aby se mohli voleb zúčastnit. Vesměs si pak stěžují ti, kdo k volbám nechodí. Kdo nevolí, ať si stěžuje na lampárně!“ vzkazuje přes okýnko svého vozu muž, jenž nečekal, že v roce 2020 bude volit právě takto! „Chodíme však pravidelně ke všem volbám, nebylo nad čím přemýšlet,“ dodá muž, jehož těší minimální fronta i hladký průběh hlasování.

ŽIVOTNÍ RÁNA

Třicet minut nato, krátce před 11. hodinou, přijíždí muž z Polanky. Přestože mu v uplynulých dnech zemřel na covid tchán, navíc manželka se švagrovou jsou hospitalizovaní v nemocnici a celá rodina i s tchyní a synem je pozitivní, ani na chvíli neuvažoval, že by k volbám nejel.

„Ještě před 14 dny pro nás covid nebyl žádné téma, nikdo jsme se s ním nepotkali – rodina, okruh známých ani jejich známých, celkem snad kolem tisíce lidí, prostě nikdo. Teď nás to ale zasáhlo naplno. Já jediný z celé rodiny mám negativní testy,“ říká volič z Polanky, který kvůli nařízené karanténě nesděluje své jméno.

„Kdo se s námi setkal, je pozitivní. A jestliže to někdo zlehčuje, měl by si to sám prožít. Může to potkat každého,“ apeluje muž, který volby spojil s cestou na nákup.