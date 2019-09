Havířov - Jedno z největších bytových družstev v zemi, SBD Havířov, má problém, který zřejmě bude řešit soud. V pondělí byl odvolán předseda, který tvrdí, že tak bylo učiněno nezákonně. V celém případu může jít o závažná pochybení v hospodaření družstva.

Stavební bytové družstvo Havířov. | Foto: Deník / Libor Běčák

O odvolání předsedy představenstva Miroslava Trefila rozhodli v hlasování členové Shromáždění delegátů. Z 250 pozvaných bylo přítomno 161, z nichž pro odvolání zvedlo ruku nadpolovičních 98. Odvolaný předseda namítá, že hlasovat se vůbec nemělo. „Samotné shromáždění bylo svoláno v rozporu se zákonem. Shromáždění svolává představenstvo družstva, nikoli kontrolní komise, jak tomu bylo v tomto případě. K takovému postupu by byla komise oprávně pouze v případě, pokud by představenstvo na její návrh nekonalo. My jsme však konali, protože po podání návrhu jsme komisi vyzvali, aby doplnili materiály, které jsou pro svolání shromáždění nutné. Tak neučinili a naopak svolali delegáty sami. Zvažuji, že nechám tento postup posoudit soud,“ řekl Deníku odvolaný předseda Trefil.