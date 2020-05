Mezi nově potvrzenými případy je 27 zaměstnanců (celkem 201) a deset jejich příbuzných (dohromady 71). Statistiku doplňují čtyři nakažení pracovníci firem, které na dole pro OKD pracují. Mezi pozitivně testovanými zaměstnanci je i deset zahraničních pracovníků, pendlerů.

Krajská hygienická stanice (KHS) v Ostravě OKD uložila například povinnost provádět dezinfekci virucidními přípravky. "Pro osobní hygienu (zejména dezinfekce rukou) se aplikuje dezinfekční přípravek na bázi alkoholu prostřednictvím bezdotykových dávkovačů, pro dezinfekci dotykových ploch se používá dezinfekční prostředek s obsahem chlornanu sodného, pro prostorovou dezinfekci přípravek na bázi benzyl-C12-14-alkyldimethyl chloridu," uvedla KHS. Veškerý úklid a dezinfekci provádí v OKD dodavatelská firma.

"Více než 50 procent námi vyhledaných pozitivních osob bylo zcela bez příznaků a dalších cca 40 procent mělo příznaky velmi mírné," uvedli hygienici. Příznakem byla například zvýšená únava, kterou horníci připisovali fyzicky náročné práci. "Pokud by nedošlo k jejich odhalení provedenými testy, všichni tito pacienti by byli potenciálním zdrojem nákazy pro své okolí, protože by nevyhledali lékaře," uvedli hygienici. Pokračuje dohledávání kontaktů nakažených, je tak možné, že pozitivních případů ještě přibude.

Mluvčí Českého Těšína Marcela Hladká řekla ČTK, že ve městě byly uzavřeny školky Okružní, Čáslavská a Pod Zvonek, které všechny patří pod Základní školu a mateřskou školu Český Těšín Pod Zvonek. Ředitelka KHS Pavla Svrčinová potvrdila souvislost s Dolem Darkov. "Důvodem je kontakt s dvěma osobami s pozitivním testem na výskyt koronaviru," uvedla na stránkách školy ředitelka Renáta Čalová Wapieniková. Hladká uvedla, že průběh nemoci je u obou pacientů mírný.

Při plošném testování na Dole Darkov provedli hygienici 2543 odběrů, vyhodnotili je všechny. Těžba v dole je přerušená. Zvýšená bezpečnostní opatření platí v celém OKD, pro Důl Darkov jsou ještě přísnější. Mezi nakaženými zaměstnanci společnosti OKD jsou i tři z Dolu ČSM-Jih a jeden z Dolu ČSA. Plošné testování na dalších dolech se zatím nechystá.

"Činnosti v podzemí realizované na Dole Darkov slouží pouze k zachování požadovaného bezpečného stavu z pohledu báňské legislativy a udržení dolu v takovém stavu v podzemí, aby nedošlo k nenávratným škodám," sdělila mluvčí OKD Naďa Chattová. Doplnila, že ve zbývajících dolech pokračuje běžný provoz i s dobýváním uhlí.

"K celkové epidemiologické situaci v Moravskoslezském kraji uvádíme, že je stabilizovaná. Mimo oblast okresu Karviná jsou hlášeny pouze jednotlivé případy," uvedla KHS.