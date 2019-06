"Každoročně přinášíme ochutnávky světových kultur, které diváci nemají možnost běžně spatřit ani na placených festivalech u nás. Pokud by návštěvníci chtěli něco takového skutečně zažít, museli by vyjet daleko do zahraničí. Na Festivalu v ulicích toto vše mohou dostat, dokonce zdarma. Tak tomu bude i letos a hlavním tématem bude kultura Indie," říká hned v úvodu první dáma festivalu, jehož devátý ročník právě dnes startuje.

Nabídne zábavu v ulicích centra města, stejně jako na Černé louce, Slezskoostravském hradě i v dalších částech Ostravy.

Dosavadní „festivalová historie“ přinesla řadu atraktivních překvapení a exotiku. Vzpomeňme jen namátkou ukázky katalánské kultury a umění. Můžeme očekávat i letos něco podobného?

Jsme hrdí na to, že letos atmosféru festivalu může opět obohatit kulturní program nesoucí dědictví UNESCO tentokrát právě z Indie. Do Ostravy zavítají taneční akrobati Raibenshe, poprvé v historii vystupující mimo své území, kterým je Bengálsko. Je to velmi zajímavý tradiční bojový tanec plný akrobatických prvků s dlouhými holemi, včetně u nás již známého stavění lidských věží (nyní na indický způsob). Příběhy staré Indie ožijí prostřednictvím tanců v barevných maskách kathakali a do omamné Indie nás vtáhne také tradiční tanec kathak.

Festival v ulicích se stal možná pro někoho jakýmsi prologem Colours of Ostrava, ale pro mnoho návštěvníků, jak jsem se mohl přesvědčit, tvoří samostatnou dvoudenní oslavu hudby, zpěvu, tance a zábavy vůbec pro celou rodinu. Jak ho vnímáte vy osobně?

Dříve se Festival v ulicích skutečně dal nazvat „prologem ke Colours“, a po určitou dobu tomu tak skutečně bylo, nicméně za devět let existence se podařilo vybudovat svébytný samostatný festival prakticky oddělený od Colours (tomu odpovídá i datum konání na konci školního roku). Jedná se tak o skutečnou oslavu nejen zakončení školního roku, ale i života ve městě či metropoli, jakou Ostrava opravdu je, se vším pozitivním, co k tomu patří. Z Festivalu v ulicích se stalo místo setkávání, zdaleka zde již nejde pouze o „konzumaci programu“.

Na co byste chtěla upozornit v rámci letošního programu? Ne všechna skvělá jména zahraničních účinkujících „našinec“ zná…

Za zmínku jistě stojí francouzská kapela San Salvador, ve které za rytmu bubnů tři zpěváci a tři zpěvačky strhnou diváky za pomoci nádherně znějící provensálské polyfonie. Jedinečný je také indický rap v podání Ta Dhom Projectu (feat. Shri), a pokud máte rádi folklor míchající se s písničkářstvím, přijďte si poslechnout polskou kapelu Oreada. Prostor dostávají také domácí účinkující, ať jde o ostravskou kapelu Nedivoč či o rockový sbor hladnovského gymnázia Hladnov Rock Choir, atmosféru zlaté éry swingu nám přivezou Gangsters of the Swing Orchestra z Jistebníku. Ze známějších interpretů nesmíme zapomenout na Prague Cello Quartet s jejich zajímavou interpretací klasických i méně klasických skladeb v podání čtyř violoncell, Michala Hrůzu s kapelou nebo rodáka původně z Kopřivnice Voxela.

A co avizované mladé hudební projekty?

Mladé hudební projekty se představí na scéně MusicMap na Černé louce a hudebníci budou k vidění i přímo v ulicích, tentokrát v rámci projektu Rozezpívejme sochy. Jak sám název napovídá, muzicírovat se bude u soch v centru Ostravy Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany, Věry Špinarové a Karla Kryla.

V čem by měly být výjimečné doprovodné akce?

V první řadě je třeba říci, že to, co se nazývá „doprovodným programem“, je pro festival stejně důležité jako to, co se odehrává na hlavních scénách. Název festivalu samotný určuje, že děj v ulicích, tedy mimo pódia, je velice podstatným prvkem celého festivalového dění: nejrůznější neziskové organizace, vysoké školy, zájmová sdružení i další subjekty tam mají možnost prezentovat své celoroční úsilí, a hravou formou tak seznámit návštěvníky se svou činností. Dochází tak ke vzájemnému obohacení. Pro návštěvníky jsou připraveny výtvarné workshopy, hry, skládačky, kvízy, judo, tai-či, sjíždění řeky, trenažéry nebo interaktivní zážitková hra na hradě.

Festivaly v celém světě se vyvíjejí. Chtěla byste do budoucna ještě tuto akci nějakým způsobem posunout? Když ano, pak jakým směrem?

Samozřejmě nové tvůrčí trendy sledujeme a rozhodně nechceme tvořit akci, která stagnuje. Jakmile se festival přestane posouvat, umírá. Chceme dále pokračovat v představování jiných kultur a hledat cesty k intenzivnějšímu a hlubšímu zážitku.

Pro jakou cílovou skupinu lidí je určen Festival v ulicích?

Festival v ulicích je určen každému, kdo má otevřenou mysl a chce se setkat s novými směry v oblasti hudby a nejen v ní a zároveň je ochoten hrát si a sdílet společný čas i prostor s ostatními. Podstatou je, aby se lidé na festivalu nejen bavili, ale vzájemně si předávali hodnoty, které jsou jim blízké. Program je koncipován tak, aby si tam to své našel skutečně kdokoli, nehledě na věk důkazem čehož je například letošní novinka, stan pro kojící maminky.

Měla by i do budoucna převládat na Festivalu v ulicích nadále hudba, anebo chcete dát ještě větší prostor tanci, art-cirku, pouličnímu divadlu či výtvarné podívané?

Jak již bylo uvedeno, kromě hudby letos máme několik nových aktivit, mezi které patří například ČPZP scéna na Černé louce, kde se budeme věnovat výhradně tanci ve všech jeho podobách. Návštěvníci se mohou těšit nejen na ukázky tanců, ale i na workshopy, do kterých se budou moci sami zapojit. Čeká je například swing, flamenco, bollywood či tradiční indický kathak, stejně jako moderní tance v podání tanečních skupin Beat Up a MG Dance.

Úplnou novinkou má být festivalový tanec. O co jde?

Festivalového tance se může zúčastnit skutečně každý už nyní lze nalézt na webových stránkách a facebookovém profilu Festivalu v ulicích instruktážní video k tomuto tématu. V pátek 28. června pak proběhne na scéně ČPZP na Černé louce společný workshop, který vyvrcholí tanečním festivalovým vystoupením o den později na Masarykově náměstí od 13.30 hodin. Proto tímto zveme k co největší účasti, jelikož to bude jistě stát za to!

Na co se vy letos osobně nejvíce těšíte?

Takovou perličkou letošního ročníku je již zmíněný jedinečný Ta Dhom Project (feat. Shri) z Indie, který vznikl při neformálních hodinách nedělní školy v bombajském parku. Tři studenti pod vedením hudebního mistra Viveicka Rajagopalana vytvořili zcela nový žánr indického hip-hopu. Moderní pouliční rap postavili na základy velice originální karnatické tradice, která se předává z jedné generace na druhou. Vidět něco podobného se nenaskytne každý den, proto si dovolím říci, že se na toto vystoupení doopravdy těším, a doporučuji je i všem ostatním.

Máte hodně neklidné spaní před zahájením festivalu, anebo jste vyrovnaným a racionálním typem člověka?

Každým přibližujícím se dnem se zvedá hladina festivalového adrenalinu, což je spíše zdravá věc, takže se nedá mluvit o strachu. Pro zdárný průběh jsme během příprav udělali maximum a těšíme se, až vše vypukne.