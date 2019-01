Ještě ve středu ráno se množství prachu v ovzduší na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku zvyšovalo. Zesilující vítr však začal ovzduší čistit.

Vývoj smogové situace byl od úterý kolísavý. Ve středu dopoledne se prašnost začala snižovat v důsledku zvyšující se rychlosti větru, který ovzduší pročistil. Zlepšené rozptylové podmínky se okamžitě projevily ve snížených hodinových koncentracích prachu.

Zatímco v Třinci v 9 hodin ještě prašnost atakovala hranici 200 µg/m³, na mnoha jiných stanicích v regionu výrazně klesala, a to i pod 100 mikrogramů. Jednu z nejnižších hodnot posledních dnů naměřila dokonce i stanice ve Věřňovicích u Bohumína, kde to bylo 64 mikrogramů.

Po poledni na tom bylo se znečištěným ovzduším Ostravsko lépe než Zlínský a Jihomoravský kraj.

Předpověď

Meteorologové ve středu očekávají zvýšení rychlosti větru a tím i zlepšení rozptylových podmínek. Zpočátku by měl foukat slabý, během dne mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. Dobré rozptylové podmínky by měly být i ve čtvrtek.

V platnosti i nadále zůstává signál Regulace, a to pro celou oblast Ostravska, Karvinska, Frýdecko-Místecka a Třinecka. K jeho zrušení je zapotřebí snížení několikahodinových průměrů prašnosti a předpoklad dobrých rozptylových podmínek.

Čistý vzduch na horách

Nejvíce prachových části je samozřejmě přímo v obcích a městech, kde jsou průmyslové provozy, kotelny na tuhá paliva rodinných domů a jiných objektů a prach pocházející z těchto zdrojů víří i automobilový provoz v ulicích.

Na horách je prachu méně, ale čistý zdravý vzduch je až nad smogovou vrstvou, zpravidla až ve výšce nad 800 metrů nad mořem.

Ochrana před prachem

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví?

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů, a to za přesně stanovených podmínek.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, menší částice pronikají až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.