Proces stěhování Ekonomické fakulty VŠB-TUO z centra města do univerzitního kampusu v Porubě je v plném proudu. Fakulta i nadále působí v centru na Sokolské třídě, ale projekt nové budovy fakulty nabral rychlé obrátky. Do konce roku chce mít univerzita vydané stavební povolení.

„Je zpracována dokumentace pro územní souhlas a je vydán územní souhlas pro umístění stavby. Nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení, po ní bude následovat dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby,“ uvedla mluvčí univerzity Petra Halíková s tím, že poslední dokumentace by měly být připravené v letos v létě.

Uplynulých 14 měsíců

A do konce roku chce mít univerzita orazítkované stavební povolení na novou budovu, která vznikne coby přístavba současné budovy H ve středu kampusu a vytvoří tak oporu pro připravované náměstíčko.

Takový je ve stručnosti vývoj, k němuž v této věci došlo za posledních čtrnáct měsíců. V mezičase padly jakékoliv možnosti, že by fakulta zůstala i nadále v památkově chráněné, avšak nemoderní budově v centru města.

Přesně o to – a o rekonstrukci budovy, kterou by stejně jako novostavbu financoval stát – usilovalo město i tehdejší vedení fakulty (v rozporu s přesvědčením rektora a vedení celé univerzity). To se ale na přelomu minulého a letošního roku změnilo a Zdeňka Zmeškala ve funkci děkana nahradil Vojtěch Spáčil.

„Názor města nejsme schopni vyhodnotit. Ze strany vedení ekonomické fakulty je souhlas se stěhováním do nové budovy,“ sdělila mluvčí Halíková novou skutečnost. „Nejsem již ve funkci děkana, takže se nemohu vyjádřit jako představitel ekonomické fakulty.

"Můj soukromý názor na základě faktů je však neměnný,“ řekl Deníku Zdeněk Zmeškal a na dotaz, zda provedená změna souvisí se svolným přístupem nového vedení, pouze řekl – a leccos tak naznačil –, že to nemůže komentovat.

A interpretovat postoj nového vedení fakulty nechce ani současný děkan Vojtěch Spáčil. „Prosím, obraťte se v této věci na tiskovou mluvčí univerzity,“ vzkázal děkan.

Nová ekonomka

Nová budova pro ekonomickou fakultu měla být podle tehdejších odhadů připravena pro zimní semestr v roce 2022.

„Předpokládáme vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby na přelomu let 2020 a 2021, spíše na jaře 2021. Soutěž potrvá tři měsíce, následná výstavba asi dva roky a nějaký čas bude potřeba na vybavení objektu a stěhování,“ vypočítala harmonogram mluvčí univerzity Halíková s tím, že podle nových odhadů se v nové budově začne vyučovat nejspíše až v letním semestru akademického roku 2022/2023.

Výstavba nové budovy bude stát asi 500 milionů korun a náklady uhradí ministerstvo školství. S přesunem fakulty do Poruby opustí centrum města asi tři tisíce studentů a dalších pracovníků fakulty, které by mohli „nahradit“ studenti nově vznikajících fakult Ostravské univerzity na Černé louce.