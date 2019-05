„Třinečtí prodejci prezentují, že elektrokol přibývá. Některé prodejny už mají prodeje normálních kol a elektrokol půl na půl. Směřujeme k tomu, aby se infrastruktura přizpůsobovala,“ řekl cyklokoordinátor města Leszek Gryga.

Veřejně přístupná dobíjecí stanice je také dole u lanové dráhy na Javorový, a to díky finanční pomoci Moravskoslezského kraje, k zapůjčení tam navíc jsou čtyři elektrokola.

„Chceme, aby lidé objevovali výhody pohybu na kole, ať už formou aktivního odpočinku, nebo každodenního dojíždění do práce. Proto postupně vytváříme podmínky, které usnadní cyklistům pohyb po Třinci,“ uvedla primátorka města Věra Palkovská.

Na rozvoj cyklodopravy se hutnické město zaměřuje dlouhodobě, kromě budování cyklopruhů a cyklostezek byla například předloni na podzim otevřena kousek od vlakové zastávky v centru první cyklověž v kraji. Vybudování vyšlo na třináct milionů korun, většinu nákladů pokryla dotace. Moderní kolárna disponuje automatickým samoobslužným skladovacím systémem pro kola.

Díky elektrokolům se mohou i starší nebo méně zdatní cyklisté dopravit do míst, kam by na běžném kole třeba vůbec nedojeli. „Rozhodně nelze říci, že elektrokolo je určeno především pro starší generaci nebo pro cyklisty bez kondičky. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že s elektrokolem získává cyklistika nový rozměr. Člověk může ujet více kilometrů, než by dojel na běžném kole, a může v pohodě poznávat a objevovat i vzdálenější místa,“ upozornila na výhody elektrokola primátorka Třince.

Na různých místech v Beskydech můžou zájemci už několik let využívat síť nabíjecích stanic pro elektrokola i půjčoven. Nabít elektrokolo lze také například ve Frýdku-Místku, město předloni pořídilo dvě nabíjecí stanice jedna je u cyklostezky na přehradě Olešné, druhá u cyklostezky kolem řeky Ostravice.