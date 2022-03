Kráva s melírem? Nebo jak z Himalájí? „Když jsem krávy dovezl do Zátoru, všichni mysleli, že mám opravdu jaky z Himalájí. Nejsem sám, kdo si zamiloval toto plemeno. V okolí znám chovatele, kteří jich mají mnohem víc. Rozhlédněte se třeba na pastvinách za Dětřichovem. Já jsem si skotské náhorní krávy pořizoval jako něco neobvyklého, s čím se lidé u nás dosud nesetkali. Je to taková zajímavost, co přichází do módy díky své krásně vybarvené dlouhé srsti,“ představil Lukáš Kuchta své krávy s tím, že u chovatelů skotské náhorní krávy bodují nejen estetikou, ale především nenáročností.

V Býkově - Láryšově plánují elektrárnu i nádrž. Úřad potřebuje novou střechu

Nepotřebují kravín. Skotská kráva si sama porodí tele na louce, a nepotřebuje k tomu asistenci farmáře ani veterináře.

Také gurmáni jsou z tohoto masného plemene přímo nadšeni. „Jejich maso chce každý vyzkoušet právě proto, že chuťově to není běžná hovězina. Degustátoři atypickou chuť masa nejčastěji přirovnávají k mixu hovězího a divočiny. Je to taková gastronomická rarita, která je u nás zatím docela vzácná. Je to specialita, kterou překvapíte i znalce hovězího,“ uvedl Lukáš Kuchta, který skotské náhorní krávy chová už pět let.

Skotský národní skot se v České republice poprvé objevil v devadesátých letech. Na skotských planinách a vřesovištích se ale pásl už na přelomu starověku a středověku.

Skotské náhorní krávy Zrzka a Blondýna mají parádní hřívu jak od kadeřníka. Jsou to roztomilí mazlíci, ideální plemeno k dětem.Zdroj: Deník/František Kuba

Výcvik: přiběhnou na zavolání

„Dřív jsem měl zkušenosti s tradičními masnými plemeny hovězího, ale chtěl jsem si vyzkoušet něco méně obvyklého. Měl jsem dokonce i býka, ale protože kamarád má taky býka, dohodli jsme se, že nám jeden postačí. Jeden geneticky kvalitní býk by stačil i na mnohem větší stádo krav,“ doplnil Lukáš Kuchta, který stále nosí po kapsách pamlsky, aby mohl krávy odměnit.

V Bruntálu u přejezdu hořela kabina polského tahače

Když Zrzka a Blondýna přiběhnou na zavolání, dostanou rohlík. Výcvik je důležitý, protože sem přichází spousta dětí a zvědavců, kteří si touží nádherné krávy prohlédnout zblízka.

„Je to ideální plemeno k dětem. Jako telata to byli největší mazlíci v celém Zátoru. Jsou to klidné krávy, které nikdy na člověka nezaútočí. Jen je trochu problematické, že jim přerostlá srst zakrývá oči, takže špatně vidí a mohou vás přehlédnout. Mají pořádné rohy. Určitě se nesnaží vám ublížit, ale když k nim přicházíte z boku, musíte počítat s tím, že občas špatně vidí.

Nejsou ale zas tak extra velké, aby při tom někomu něco hrozilo. Když přijdou na zavolání, musí dostat suchý rohlík nebo chleba. Poslechneš rozkaz, dostaneš odměnu, to je princip výcviku,“ uvedl Lukáš Kuchta. Když nemá po ruce rohlík, tak na své krávy vůbec nevolá. Také s kozami a dalšími hospodářskými a domácími zvířaty se chlupaté krávy snáší úplně v pohodě.

Galerie Edel nabízí dialog poezie a hudby mezi obrazy

Tento skotský náhorní národní skot „highland cattle“ potřebuje permanentní skotský vítr, aby kávám z očí odfouknul hřívu. Bezvětří jim nesvědčí. Toto plemeno v izolaci na ostrovech přečkalo s nezměněným genofondem od 6. století do dnešních dní.

Není divu, že se tak výrazně liší od záměrně vyšlechtěných plemen skotu. Hypoteticky jsou highlandky velmi dlouhověké, ale v praxi o délce jejich života rozhoduje především obliba legendárních steaků.

Traktoriáda se vrací

Zemědělci v Zátoru na sebe v předchozích letech upozornili také pořádáním oblíbené Traktoriády. Po covidové pauze se chystají 27. srpna tuto tradici obnovit. „Pořádáme v Zátoru Traktoriádu jako loučení s prázdninami. Naposledy jsme ji dělali před třemi lety před covidem. Návrat tradice plánujeme ve velkém stylu. Na poslední ročník před třemi lety přijelo do Zátoru přes dva tisíce lidí. Letos přislíbil účast Ondřej Klymčiw. Ten jako první dostal závodní vůz Škoda 130 LR na prestižní Rallye Dakar v kategorii Classic,“ zakončil Lukáš Kuchta pozvánkou do Zátoru na Traktoriádu.