Dokonce bylo možné v sobotu na Cvilíně potkat lidové kroje luhačovického Zálesí, kde se mísí folklorní vlivy Valašska, Slovácka a Hané. V Krnově totiž pod Cvilínem v zahradě Střediska volného času současně probíhaly Řecké dny, na kterých se každoročně potkává folklor českých a řeckých regionů.

Cíl: cítit atmosféru Cvilína

Kam vyrazit na výlet, když preferujete svěží vítr, romantiku, přírodu, rozhledy do kraje a klidný piknik ve stínu? Poutní místo Cvilín není jen národní kulturní památka a skanzen barokní zbožnosti. Je to také živá dominanta Krnova s magickou atmosférou, rozhlednou knížete Liechtensteina, skvělou restaurací a zříceninou hradu Šelemburk. Právě na tuto neopakovatelnou atmosféru Cvilína měla veřejnost upozornit hudební akce Feel The Vibe.

Jak za mlada. Ve Studénkách zahrál legendární Olympic

„Tentokrát to na cvilínské rozhledně pořádně ožije, když 18. června tento prostor zaplní elektronická hudba, dobré jídlo a pití a samozřejmě skvělí lidé. Hlavní myšlenkou je především hodit se do klidu a nechat se unášet v rytmu hudebních žánrů jako jsou house, tech-house a techno, a to od DJ Nikolase. Vezměte si doma svou oblíbenou deku a přidejte se k nám na cvilínskou rozhlednu! Propojení přírody a dobré energie je v tento den zaručeno!,“ pozvali organizátoři veřejnost na akci Feel The Vibe, což by se dalo přeložit jako Cítit atmosféru.

Zdroj: František Kuba

Fáma: feťáci na technoparty

Od dob CzechTeku starší lidé za jakoukoliv zmínkou o elektronické hudbě očekávají „technoparty“ plnou sociálně patologických jevů. „Chci upozornit, že technoparty pod rozhlednou na Cvilíně se nemůže konat podle paragrafu o ochraně volně žijících ptáků. Je tam špatný příjezd, nějaký zfetovaný člověk tam spadne do rokliny, a nikdo nezaručí, že to proběhne v pořádku,“ informoval zastupitele 8. června o svých obavách Dalibor Lipka. „Rušení nejen nočního, ale také večerního a denního klidu v lese a poutním místě vidím jako nevhodné,“ podpořila jeho názor zastupitelka Pavla Löwenthalová.

VIDEO: Megadrsňák z Bruntálu knockoutoval Grznára

Organizátor akce Nikolas Bazakas se inspiroval ve světě, kde se podobné akce běžně pořádají v památkových oblastech i v přírodě. „Cílem je přilákat lidi na Cvilín, aby si to společně užili formou pikniku. Jde o průchozí akci, kde bude zajištěno půjčování dek. Rozhodně to není žádná technoparty. Sotva někdo zaslechne toto slovo, už zmiňuje zfetované lidi. Člověk si tam může posedět, dát si drink nebo zajít na rozhlednu. Je to promo Cvilína a hudba pro všechny generace,“ uvedl fámu na pravou míru Bazakas.

Šumný den v lesu stíně

Slezský bard Petr Bezruč před sto lety vyrazil do Krnova a pak plný dojmů napsal do návštěvní knihy cvilínské restaurace U krásné vyhlídky děkovné verše: „Jaký to byl šumný den / v lesu stíně. / Byl jsem hrubě spokojen / na Cvilíně."

Poutní vrch Cvilín: zloděj z kapličky odcizil nový betlém

Kdo na Cvilín vyrazil 18. 6., mohl vystoupat na krásně opravenou rozhlednu, podívat se do dalekých Jeseníků i do Beskyd a pak si užívat šumný den v klidu s dobrou kávou na dece ve stínu lesa s hudebním doprovodem.