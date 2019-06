Když Imrich Majer (na snímku níže) vyráží se svou úrodou na farmářské trhy v Ostravě, vyráží ze Slovenského Hurbanova ve tři hodiny ráno. Čeká jej 300 kilometrů dlouhá štreka.

Imrich Majer pěstuje zeleninu a ovoce na polích, které se nacházejí v jedné z nejúrodnějších oblastí Slovenska i střední Evropy − Žitném ostrově.

Tuto oblast na jihozápadě Slovenska z jedné strany ohraničuje koryto Dunaje, ze zbývajících pak rameno této řeky nazývané Malý Dunaj a na krátkém úseku také řeka Váh.

„Hospodařím v Hurbanově. Když začaly u vás na Moravě farmářské trhy, okamžitě jsem na ně začal jezdit. Je to dané historicky. I v dobách Československa se 80 procent úrody zeleniny vyváželo z Žitného ostrova na Moravu a do Čech,“ vysvětluje farmář, který nechyběl mezi sedmi desítkami prodejců na sobotních farmářských trzích u OC Futurum v Ostravě.

Jako příklad uvádí, že například zelináři z Galanty a okolí jsou proslulí pěstitelé česneku a cibule. „Rajčatům se dařilo například právě u nás Hurbanově i v dalších obcích v okolí Komárna. Obdobně se u nás daří i paprikám, těm sladkým i těm pálivým,“ pokračuje Imrich Majer.

První den června nabízel na farmářských trzích například právě papriky, okurky, česnek i třešně už z letošní sklizně.

„Letos bude ale úroda ovoce a třeba i sklizeň rajčat skoro o měsíc opožděná, to způsobily předchozí deštivé a chladné týdny. Koncem června se ale určitě stavte, budu už mít naše rajčata. A ta, co pěstujeme v Hurbanově, ta chutnají opravdu jako rajčata,“ dodává s úsměvem Imrich Majer.

Na farmářské trhy jezdí už bezmála deset let i do Valašského Meziříčí či do Vsetína. Stejně tak prodává svou úrodu i v Třinci a v posledních třech letech i na farmářských trzích u OC Futurum v Ostravě.

„Ještě se mi nestalo, že bych něco vezl zpátky. Vždycky prodáme všechno, co přivezeme,“ říká zelinář a ovocnář z jižního Slovenska.

Dětské farmářské trhy u Futura kromě letošní sklizně nabídly i zábavu

Vzhledem k sobotnímu svátku našich nejmenších se konaly pod názvem Dětské farmářské trhy. A byly tak příležitostí nejen k nakupování, ale pro děti byl připraven zábavný program, soutěže a hry. A co bylo v nabídce stánkařů?

Zelené papriky z jižního Slovenska, odtamtud i melouny, okurky i třešně nakupovali zákazníci u stánku Ovoce zelenina Majer z Hurbanova.

Zájem byl i o sazeničky bylinek, ale i kedlubnů, salátů, rajčat či dalších druhů zeleniny, které nabízeli místní pěstitelé. Lidé nakupovali i rybí karbanátky, maso a uzeniny, sýry, vejce od farmářů z našeho kraje i další. Dnešním farmářským trhům přálo i slunečné počasí.

„Na farmářské trhy chodívám k Futuru pravidelně. Nakupuju vajíčka, medy od našich včelařů, výborné jsou i produkty pekařů a určitě si něco vyberu i z nabídky uzenářů,“ prozradil Deníku Martin Kolář z Ostravy.

Další trhy se budou na parkovišti u OC Futurum v Ostravě konat za dva týdny, tedy v sobotu 15. června.