Zhruba padesátiletá zákaznice odchází s taškou batátů a farmářka Kristyna Klečková z Petřvaldu u Mošnova mi vysvětluje rozdíly mezi batáty červenými, fialovými, bílými a oranžovými. „My je hlavně nemáme chemicky ošetřené ani stříkané pro klíčení jako ty, které koupíte v obchodě,“ říká farmářka Klečková, která sladké brambory, jak se batátům také říká, pěstuje na svém poli v Tiché u Frenštátu.

Na Farmářské trhy u Futura se sjíždějí farmáři z široka daleka, nejen z okolí Ostravy. Lidé ze Pstruhové farmy brzy ráno nalovili ryby a z Jablunkova se vydali do Ostravy. „Jsme tady už popáté a letos naposledy,“ říká Denisa Geisslerová, jednatelka firmy.

Na nezájem si nestěžují. Lidé fakt chodí brzy. Trhy oficiálně otvírají v osm, ale už v sedm, když jsme stavěli stánek, tak zákazníci okukovali a kdo mohl, tak už prodával,“ říká. Za sobotu prý v Ostravě prodají od 120 ryb a víc. Celých anebo filátka, jak si zákazník přeje.

Není nad čerstvého pstruha

Brzy v sobotu vstávala i Michaela Stavařová, majitelka Statku Tichý z Jindřichova ve Slezsku. Celý tento rok jezdí do Ostravy na trh s celozrným pečivem, které neobsahuje chemické přísady, vše si pečou ve vlastní pekárně. „Chováme i vlastní skot, ovce, meleme si mouku, v koláčích je náš mák i jablka ze sadu.

„Jen tvaroh a povidla pořád ještě neumíme vyrobit. Každopádně se snažíme suroviny minimálně nakupovat,“ říká Michaela Stavařová.

Tady v Ostravě už máme stálé zákazníky, kteří sem chodí cíleně i kvůli nám. Aspoň nám to říkají. Jezdíme sem celý tento rok, ale začátky nebyly jednoduché. Poprvé jsme sem přijeli s několika málo chleba s několika chleby zase odjeli domů. Teď už je to ale o mnoho lepší., do jedenácti hodin jsme vyprodaní,“ říká majitelka statku.

Zásoby na zimu

Přestože si někteří stánkaři postěžovali, že zákazníků není jako v minulých týdnech, přesto ani tuto sobotu nebylo rozhodně prázdno. Spokojeni jistě byly jak farmáři, tak zákazníci.

Martin Farský nesl k autu desetikilový pytel brambor, manželka svazek česneku, košík čerstvé zeleniny, nějaké koření a sýry. „Spokojeni,“ usmívali se. „Trhy sice budou ještě v průběhu listopadu, ale my jsme zásoby na zimu udělali už dnes,“ prozradili manželé z Bílovce na Novojičínsku.