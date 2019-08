„A možná i v celé republice. Máme přihlášených šedesát posádek, což je maximum, aby se to dalo pořadatelsky zvládnout,“ řekl Josef Havlík, předseda Mikroregionu Slezská Harta, který je pořadatelem závodu spolu s firmou Torrsen Sports, která je organizátorem závodu dračích lodí v celé republice.

Na každou loď se vejde dvacet pádlujících závodníků, bubeník a kormidelník. Podle pravidel musí být v každé posádce minimálně čtyři ženy. Už jen to je přes dvanáct set závodníků. Počet diváků odhadují pořadatelé na dvanáct tisíc lidí.

Závody se opět uskuteční v zátoce u Leskovce nad Moravicí od pátku 23. do neděle 25. srpna. K dispozici bude šest soutěžních lodí, na nichž své síly změří na šedesát posádek. Mezi nimi jsou zkušené týmy, které soutěžily již v předchozích ročnících. Zábava je to jak pro diváky, tak pro samotné soutěžící, kteří nastupují v nejrůznějších kostýmech.

V posádkách lodí mohou lidé vidět nejednoho starostu z okolních obcí. Kromě hlavního závodu O pohár Moravskoslezského kraje se jede i O pohár Mikroregionu Slezská Harta, závod je určen speciálně pro posádky z členských obcí mikroregionu. „Máme přihlášeno třináct týmů a je čtrnáct členských obcí, to znamená že se jedna nepřihlásila,“ vypočítával předseda mikroregionu Josef Havlík a dodal: „Starostové většinou zasednou v posádce jako bubeníci. Jsou to lidé, co udávají tempo.“

Třídenní akce začíná v pátek odpoledne tréninky a kulturním programem, připraven je v 19 hodin koncert skupiny Street 69, ve 20.30 promítání letního kina a o dvě hodiny později zahraje kapela Kern.

Ta pravá podívaná pro diváky a vlastní závody proběhnou v sobotu. V 9 hodin startují závody na dvě stě metrů, které se pojedou celý den až do 16.30. Během hodinové přestávky od 13 hodin dostanou příležitost děti vyzkoušet si jízdu na dračích lodích. Odpoledne následují vystoupení skupin, od 16.30 zahraje blues-rocková kapela Generace 75, představí se místní folklórní skupiny, vystoupí kapela Kofe-in, Marcel Woodman & band a Elvis.

V neděli 25. srpna se od 9 do 12 hodin jedou závody na tisíc metrů, o hudební zábavu se postará skupina WD-JAM.

Zájemci se mohou na přehradu podívat i ze vzduchu, v doprovodném programu jsou totiž také vyhlídkové lety vrtulníkem. Mimo to třeba vyjížďky na koních, dětské čtyřkolky, airsoftová střelnice, skákací hrad, elektrický býk. K zapůjčení budou elektrické čluny, šlapadla a paddleboardy.