Oslovené ostravské hotely na dotaz uvedly, že se v nich spíše než návštěvníci ubytovávají vystupující umělci a také jejich doprovodné týmy.

„Máme ale objednávky i od návštěvníků festivalu. To platí spíše v případě Colours of Ostrava. Těžko se zobecňuje, v čem jsou třeba návštěvníci obou festivalů odlišní. Nedá se ani říci, že by třeba návštěvníci některého z nich více využívali nabídku naší hotelové kuchyně. Jednak je to hodně individuální a navíc takové informace nezjišťujeme. Pro nás je hlavní, aby se naši hosté u nás cítili dobře,“ uvedla provozní ostravského hotelu, která si nepřála uvádět své jméno ani název hotelu. V dalším ostravském hotelu ale uvedli, že v posledních letech si noclehy objednávají i jejich návštěvníci, kteří dorazili na festival ze zahraničí.

Tomáš Lučan, marketingový manažer Fora Nová Karolina, říká, že taneční či hudební festivaly do tohoto obchodního centra přivádějí návštěvníky navíc.

„Rozhodně to v návštěvnosti poznáme. A výrazně. Lidé, kteří přijeli na zmíněné festivaly, nakupují v areálu OC potraviny, někdy i oblečení a přicházejí se také najíst či občerstvit. Pro naše obchodní centrum jsou festivaly určitě velkým plusem,“ uvedl Tomáš Lučan.

Oslovení provozovatelé restaurací v centru města mají spíše odlišnou zkušenost.

„Když se ještě Colours of Ostrava konal v areálu Černé louky a Slezskoostravského hradu, tak to návštěvníci měli do centra Ostravy kousek a chodili se k nám i najíst. Teď někdy ani nemají důvod do centra zamířit. Jídla a pití mají dost v areálu, kde se festival koná a hledat někde po městě zajímavosti či památky, se lidem ani v takových vedrech moc nechce,“ míní provozovatel ostravské restaurace poblíž Masarykova náměstí.

Zdeněk Kinnert z Hospůdky U Köhlera v Janáčkově ulici má podobnou zkušenost. „Do centra se návštěvníci festivalů určitě hromadně nevydávají. Nemají k tomu důvod. To si spíše zajdou do nákupních centrer v okolí místa festivalu. Takže v našem případě neplatí, že bychom v období festivalů zaznamenávali rapidní nárůst hostů. A myslím si, že obdobné to bude i v okolních restauracích,“ dodal provozovatel Hospůdky U Köhlera.

V Radegastovně na Masarykově náměstí odpověděli, že žádný razantní rozdíl počtu hostů a případně jejich útratou mezi návštěvníky zmíněných festivalů není.

„Určitě platí, že když už do centra zamíří, tak spíše přijdou na oběd. Pozdě odpoledne a večer, kdy festivaly mají svůj program, už se chtějí bavit. Rozdíl je možná jen v tom, že když se konají Coloursy, máme více hostů ze zahraničí,“ dodala provozní Radegastovny.