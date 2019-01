Ostrava – Na světě není mnoho podobných rodů úspěšných fotbalových gentlemanů, pro které je tento populární sport nedílnou součástí života.

POHROMADĚ. Verner Lička (vpravo) se syny Marcelem (uprostřed), a čerstvým ženáčem Mariem (vlevo). Hlava rodiny drží v rukou na snímku z roku 2008 Marcelova syna a svého vnuka Sebastiana. | Foto: Aleš Krecl

Verner Lička (64) a jeho synové Marcel (41) a Mario (36) sehráli dohromady téměř 600 zápasů v nejvyšší domácí soutěži a nastříleli v nich na 150 gólů.

Nakoukli také do reprezentační kabiny a neztratili se ani během zahraničních angažmá.

Jejich kořeny patří do Baníku Ostrava, kde strávili velkou část kariéry. Verner Lička získal v jeho dresu tři mistrovské tituly, Mario slavil jednou.

„Děti většinou dělají to, co rodiče. U nás to proto bylo jednoduché. Otec fotbalista, takže jsme se s bráchou dostali k fotbalu velice snadno,“ říká Mario Lička.

„Dětství jsme prožívali ve škole a na hřišti. Co jiného tedy dělat než kopat do balonu?“ pokračuje Mario Lička, který na své fotbalové začátky pod dohledem otce rád vzpomíná. Stejně tak starší bratr Marcel.

„Obrovsky nám pomohl. Díky němu jsme měli takovou kariéru. Dělali jsme spoustu individuálních tréninků navíc. Zlepšovali jsme se v technice a měli taky dobrou kondičku,“ vykládají Mario a Marcel Ličkovi.

Mít otce slavného fotbalistu, který vyhrál v roce 1980 olympijské hry a stal se členem Klubu ligových kanonýrů, přinášelo i svá úskalí. „V dětství to opravdu nebylo úplně jednoduché,“ přiznává Mario Lička.

„Když jsem hrál v deseti jedenácti za Baník, okolí to vnímalo a slýchával jsem: No jo, to je kluk od toho Ličky, ten je tu z protekce. Takhle je to ale na světě nejen ve fotbale pořád, v tom se nic nezměnilo. Člověk to nesmí poslouchat a musí se soustředit jen na sebe,“ zdůrazňuje Mario Lička.

V otázce výchovy mají v klanu Ličků všichni jasno. „Za pětky ve škole mě taťka zlískal,“ hlásí Mario Lička. „Nic takového. Ano, Marcela jsem třikrát v životě zbil, ale Maria ani jednou,“ zdůrazňuje Verner Lička.

„No tak dobře, ale vždy, když bylo něco špatně, tak se mnou zatřepal. Dobře si to pamatuju z doby, kdy jsem dostal ve třech dnech tři pětky, a taťkovi to neřekl,“ vykládá Mario Lička.

„Dostal jsem první, přišel jsem domů, on se ptal, co bylo ve škole, a já na to, že dobrý. Druhý den mě ta stejná učitelka vyvolala znovu, to jsem vůbec nečekal. A byla z toho druhá pětka. No a třetí den zase. Ona mě totiž neměla ráda, zasedla si na mě a vyvolala mě potřetí. Vyfasoval jsem tak třetí pětku,“ pokračuje Mario Lička.

„Doma nikdo nic nevěděl, ale mně bylo jasné, že se to dřív nebo později provalí. A stalo se. Taťka totiž chtěl vidět žákovskou. Našel tam všechny ty tři koule, rozzlobil se, chytil mě hned pod krkem a cloumal se mnou, jak to, že mám tři pětky, a nic jsem neřekl. Tehdy jsem ale zasloužil,“ přiznává Mario Lička.

Jak dobré mají mezi sebou vztahy, potvrzuje skutečnost, že se pravidelně navštěvují a společně oslavují krásné události. Existuje tak mnoho příjemných příběhů, jako ten z let 2006 až 2008, kdy hrál Marcel Lička třetí španělskou ligu za tým Horadada.

„Taťka tam tehdy za námi přijel na dovolenou a byl velice spokojený. Vždy byl ale hodně aktivní, nestačilo mu jen ležet a opalovat se. Tak si hned půjčil kolo a denně na něm jezdil. Nebo chodil pravidelně plavat do moře. Byl konec listopadu, třiadvacet stupňů, a on se v něm cachtal. Místní na něj vždy zírali,“ líčí Marcel Lička.

Fotbal všichni stále milují. Verner Lička je prezidentem Unie fotbalových trenérů, Marcel Lička dělá trenérav běloruském Brestu a Mario Lička hraje s kapitánskou páskou za divizní Zbuzany.

„Fotbal je pro mě fenomén a pocit z gólu se nedá popsat. Je to vrchol všech emocí,“ tvrdí Verner Lička, kterého těší, čeho všeho v kopané dosáhl. Hlavně je ale hrdý na oba své syny. Ke sportu měl vždy blízko. Tak jako jeho otec Pavel.

Možná proto to všechny tři Ličky táhlo na hřišti dopředu.

„Táta byl výborný atlet, stovku běhal pod jedenáct,“ uzavírá Verner Lička, který byl v letech 1993 až 1998 asistentem u českého národního týmu. Jako kouč vedl také Baník Ostrava a poté i několik polských mužstev.



Verner Lička

Narozen: 15. září 1954 v Hlučíně

Post: útočník

Kariéra: Ostroj Opava, Dukla Tachov, Baník Ostrava, Grenoble, Antverpy, Ekeren, Calais, Olympique Grande-Synthe

Zápasy/góly v československé lize: 254/103

Zápasy/góly v reprezentaci: 9/1



Marcel Lička

Narozen: 17. července 1977 v Ostravě

Post: záložník

Kariéra: Baník Ostrava, Slavia Praha, Blšany, Žižkov, Zlín, Górnik Zabrze, Grodzisk, Horadada, Calais, Kladno, Kunice

Zápasy/góly v české lize: 165/18

Zápasy/góly v reprezentaci do 21 let: 12/0



Mario Lička

Narozen: 30. dubna 1982 v Ostravě

Post: záložník

Kariéra: Baník Ostrava, Livorno Calcio, Slovácko, Southampton, Brest, Slavia Praha, Istres, Termalica Nieciecza, Blšany, Zbuzany

Zápasy/góly v české lize: 164/26

Zápasy/góly v reprezentaci: 3/0