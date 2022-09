A toto jí donutilo k zamyšlení, že by si ovce měla stříhat sama. A také se to naučila. „Ono to není těžké, ty nůžky jsou lehké. Jen je třeba trochu síly a udržet zvíře při stříhání v klidu,“ říká farmářka. Ovečky, jak jim láskyplně říká, jsou prý na člověka zvyklé, takže při takovémto chvilkovém sevřením nejsou ve stresu. Jak takové ruční stříhání ovce vypadá, předvádí v Ostravě na festivalu Venkovské Trojhalí, který trvá až do neděle.

„Velký zájem to vzbuzuje zejména u dětí, které se ptají, jestli to ovečku nebolí. Na což jim odpovídám, že samozřejmě nebolí. Pozorně mě sledují ale také dospělí. A já při stříhání vyprávím, co dělat a proč to dělám. Navíc mohu lidem říci také něco o tomto plemenu, tedy ovečce valašce, kterou jsme se rozhodli zachránit a chováme ji salašnickým způsobem,“ říká Gabriela Žitníková.

Doma na statku u Nového Jičína mají stohlavé stádo

Doma na statku nedaleko Nového Jičína mají s manželem stohlavé stádo ovcí. „Stříhám jen naše ovečky. Ale dá se říci, že se tím i živím, protože poměrně často jezdíme dělat ukázky ručního stříhání a výlev salaše. Pro řadu pořadatelů je to tak zajímavé, že jsou ochotni za to zaplatit,“ říká žena.

Výhoda ručního stříhání je podle ní mj. v tom, že člověk nepotřebuje elektřinu, žena to nůžkami hravě zvládne a při stříhání je ticho. Může tak divákovi sdělit vše, co chce. Ostříhat ručně jednu ovci při ukázce jí trví asi 20 minut. Výhodu ručního stříhání prý pocítí zejména zvíře. „Při stříhání strojkem se jede až na kůži, kdežto ruční tak důkladné není. To ale nevadí, zvíře aspoň neutrpí takový tepelný a energetický šok,“ říká střihačka ovcí.

Vlna je opět v kurzu

Opodál lavice, na které leží stříhaná ovce, předvádějí její kolegové a zaměstnanci, jak se vlna čistí a zpracovává a co vše se z ní dá vyrobit. „Kdysi vlna sloužila ke zpracování na výrobu oděvů. Dnes je velký boom v návratu kreativního tvoření, takže děláme balíčky na kreativní tvoření z vlny. Dáváme vlnu i do muzeí na zdobení oděvů, je poptávka po ručně zpracovávané vlně. A dodáváme ji také do škol a školek a zákazníky máme dokonce až u Prahy,“ říká Žitníková.

Pokud byste chtěli vidět, jak vypadá salašnický způsob chovu ovcí, máte šanci na jejich statku Bludička nedaleko Bludovic u Nového Jičína, kde funguje také sociální podnik Dílna U beránka, kde našli práci čtyři lidé se zdravotním postižením. „Chodí k nám na exkurze také děti z různých škol a školek,“ dodává farmářka.