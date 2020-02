Jen krátce poté, co snímky fotografa Deníku Lukáše Kaboně doslova obletěly svět (při nešťastné příležitosti po tragické střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava je otiskly největší světové deníky), dočkal se autor dalšího profesního uznání – a nyní mnohem pozitivnějšího. Hned dvakrát totiž včera zabodoval v soutěži Sportovní fotografie, kterou každoročně vyhlašuje Klub sportovních novinářů ČR.

Lukáš Kaboň do soutěže přihlásil sérii snímků z mistrovství Evropy žen v softbalu, které jej ověnčily titulem vítěz v kategorii série, a také snímek z brankoviště, pořízený během mistrovství světa v para hokeji; za ten pro změnu získal cenu poroty – čestné uznání.

„V republice neexistuje jiná soutěž pro profesionální sportovní fotografy, je to tedy velké uznání,“ řekl Lukáš Kaboň. Do soutěží se nikdy nehlásil. „Nejsem takový. Fotky se mi ale líbily, a po krátkém přemlouvání jsem si řekl, že to zkusím. Vůbec by mě ale nenapadlo, že bych se softbalem a para hokejem mohl něco vyhrát,“ vykládal skromně.

Očekával, že v kategoriích, které ovládl, spíše zabodují snímky z Prahy. „Poslední dobou se ale v Ostravě koná spousta špičkových sportovních akcí – Davis Cup, Fed Cup, hokejové mistrovství dvacítek, florbal, parahokej, beach volejbal, Zlatá tretra. Těch špičkových sportovních událostí je tady teď snad víc než v Praze,“ zamýšlí se fotograf a vlastně tím i děkuje městu, že uspořádání takových akcí umožnilo a připravilo mu půdu pro následný fotografický „mečbol“.

Soutěže Fotografie roku 2019 se zúčastnilo celkem 55 fotografů v pěti kategoriích, hned třicet jich poslalo snímky do právě Kaboněm ovládnuté kategorie série. Výstava fotografií se koná v těchto dnech, a to až do 29. března v prostorách Staroměstské radnice v Praze.