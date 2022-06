Hrdina Jan Kubiš před válkou pobýval také v Bruntále, když zde sloužil jako voják v 34. pěším pluku. V letech 1937 a 1938 v okolí Bruntálu vlastnoručně budoval opevnění. To byla výzva vypravit se také do Bruntálu a předvést zde veřejnosti zásadní okamžiky naší historie.

Bohužel větrné počasí v pátek 17. června neumožnilo provést seskok výsadkářů z dobových letadel, takže práce mnoha lidí a pečlivé přípravy vyšly naprázdno.

„Já jsem Jan Kubiš, ten co na auto házel granát.“ „A já jsem Jozef Gabčík, co se mu zaseknul samopal.“ představují se mladí herci, kteří jako by z oka vypadli hrdinům z černobílých fotografií. Také představitel Reinharda Heydricha byl přesně vybraný bloďák árijského typu.

Tak jako vojáka Josefa Gabčíka v rozhodujícím okamžiku zradil samopal Sten gun, tak také organizátoři v Bruntálu museli v rozhodující chvíli své akce notně improvizovat. Na bruntálském náměstí v místech, kde měl stát vojenský stan, totiž zničehonic zaparkovala dodávka s kebabem.

Gabčík s Kubišem se tedy převlékli z britských uniforem do civilu přímo na náměstí, i bez zázemí v podobě stanu. Davy lidí se neustále přemísťovaly, protože každý chtěl mít dobrý výhled. Bylo nutné ale vyklidit část náměstí, kde bude použita pyrotechnika. Tak vznikla různá nedorozumění i časové zpoždění.

Když se ale konečně objevil v zatáčce černý Mercedes-Benz W142 Reinharda Heydricha a náměstím zaduněl výbuch, rozlehl se Bruntálem dlouhý potlesk.