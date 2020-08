„Gentlemanem silnic se stává ten, kdo významně pomůže při závažné dopravní nehodě, poskytne první pomoc lehce i těžce zraněným, a přispěje tak třeba i k záchraně života,“ uvedla ředitelka projektu Ivana Buriánková s tím, že tento prestižní titul od roku 2004 získalo dvě stě odvážných lidí z celé České republiky. Zatím poslední ocenění převzal v těchto dnech osmnáctiletý mladík, který zachránil život řidiči při nehodě na D5.

Druhá příčka

Moravskoslezský kraj se s osmadvaceti Gentlemany silnic umístil na pomyslném druhém místě hned za Jihočeským krajem (35). Všichni moravskoslezští gentlemani silnic byli muži. Celkem zasahovali u dvaceti nehod. Naposledy šlo o dva statečné, kteří vloni pomohli řidiči, jenž na sněhu dostal smyk a zůstal po nárazu do stromu zaklíněný v autě. Stalo se tak na silnici mezi obcemi Velká Polom na Ostravsku a Háj ve Slezsku na Opavsku.

„S kamarádem jsme přijížděli k nabouranému vozu. Zdálo se, že pán jenom sjel do příkopu. Řekl jsem si, že v autě máme lano, tak jej vytáhneme. Když jsme ale přijeli blíže, viděli jsme, že auto bylo na cucky a pán to chytil špatně na svoji stranu auta. Byl v bezvědomí, jen chrčel, všude byla krev, sliny,“ popisoval situaci jeden ze zachránců, který přiznal, že na okamžik zpanikařil. „V ten moment jsem chtěl odtamtud utéct, zachoval jsem si ale chladnou hlavu,“ vzpomínal. Muži v autě zaklonil hlavu, aby mu uvolnil dýchací cesty. „To chrčení pominulo. Pán byl ale bezvládný,“ dodal. Kamarád mezitím telefonicky zprostředkovával informace záchranné službě a snažil se upoutat pozornost dalších vozidel. Nebýt dvojice mužů, motorista by zřejmě nepřežil.

Ne každý pomůže

Jak uvedla Buriánková, drtivá většina z oceněných na vyjádření díků reaguje slovy, že by takto přece pomohl každý. Bohužel tomu tak není. „Dennodenně se na našich silnicích přesvědčujeme o tom, že lidé, kteří nejsou lhostejní a dokáží pomoci, jsou stále spíše výjimeční,“ řekla Buriánková a dodala: „Zdaleka ne každý totiž u dopravní nehody zastaví a zdaleka ne každý má tu odvahu skutečně zasáhnout a zraněnému pomoci.“

Getleman silnic je společný projekt Generali České pojišťovny a Policie ČR. První ocenění byla předána v roce 2004. „Je úctyhodné, kolik lidí na silnici dokázalo, že nejsou lhostejní k ostatním a aktivně pomohli u nehody,“ uvedl ředitel dopravní policie Jiří Zlý.