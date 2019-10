Tehdy na Gotta přišly více než tři tisíce lidí. Mistr nejen zpíval, ale diváky slovně provázel hlavně začátky své kariéry a přibližoval okolnosti vzniku jednotlivých písniček. Zazněly jeho hity z 60. i 70. let přidal něco z let osmdesátých. Třikrát přidával.

Několikrát Karel Gott koncertoval i v Havířově, jednou jako host Lucie Bílé, ale měl v posledních letech jeden dva své vánoční koncerty.

Česká hudební celebrita ale byla žádaná i na nejrůznějších oslavách. Před šesti lety na konci května zpíval na slavnosti, která se konala při příležitosti otvírání zrekonstruovaného Zámečku v Petrovicích u Karviné. Hotel má samozřejmě dodnes tento památný den zaznamenán ve své knize významných návštěv. A dodnes na toto setkání rádi vzpomínají.

„Bylo to nezapomenutelné setkání. Pan Gott byl velmi milý a bezprostřední, ochotně se s každým vyfotil, kdo chtěl, tomu se podepsal. Velký profesionál a skromný člověk zároveň. Velmi mile nás překvapil,“ vzpomíná dodnes spolumajitelka hotelu Michaela Smyčková.

Za zřejmě poslední Gottovo hudební, byť soukromé, vystoupení v našem regionu, se dá považovat jeho krátká návštěva, při které v Jaškovské krčmě v Těrlicku zazpíval na narozeninách oslavenci, kterým byl havířovský podnikatel Vojtěch Filsák.

Roman Izzi Izaiáš, hudebník, kytarista a zpěvák kapely Doga:



Několikrát se s mistrem setkal také zpěvák a kytarista karvinské kapely Doga Roman Izzi Izaiáš. Poprvé to bylo v roce 1992, kdy Karel Gott kapele osobně předával ocenění za vítězství v kategorii hard n heavy tehdejší hudební soutěže Zlatý Ambrož. „Nemůžu říct, že bychom byli nějací kamarádi, ale každé setkání s ním bylo velmi příjemné. Byl nejen skvělý zpěvák a muzikant, ale zároveň vždy působil jako velmi zdvořilý a sympatický člověk, který nikdy neměl potřebu dávat najevo, co vše dokázal a umí,“ vzpomíná Roman Izzi Izaiáš, který pak velmi cení i chování Karla Gotta k lidem okolo sebe a svým fanouškům. „Vždy bylo vidět a poznat, že si jich opravdu váží. Karel Gott byl pokaždé velmi vstřícný, nikdy jsem neviděl, že by se zlobil či neměl náladu, když ho někdo požádal o společnou fotografii, byl ochoten nekonečně dlouho se podepisovat, vždy při tom rozdával úsměvy a zůstával milý a příjemný,“ říká dále Roman Izzi Izaiáš.

Díky Gottovi si Karviná užila hokejovou extraligu

Karel Gott byl skutečnou legendou, kterou ctili a respektovali také sportovci. Když v zimě roku 2002 Mistr koncertoval na havířovském zimním stadionu, přesunuli kvůli tomu dokonce tehdejší extraligové utkání mezi domácím Havířovem a týmem z Pardubic. Hokej se tehdy hrál, pamětníci ale možná vědí, že dané utkání se přesunulo na zimní stadion do Karviné.