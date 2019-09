Štěstí na takovou dámu má Průmyslový park Karviná v areálu někdejší Kovony, který vede Eva Tomanová. Díky její aktivitě se tu vloni konal 1. ročník Street-art graffiti festivalu v Karviné, který zkrášlil dříve šedivé a nudné zdi objektu. Letos přibyly nové malby, upozorňují na násilí páchané na dětech, kterým mj. pomáhá kampaň www.bytustka.cz. A graffiti scéna se tu bude rozjíždět i do budoucna.

Na kampaň bytustka.cz upozorňují malby a grafika, za jejichž ztvárněním stojí jeden z nejznámějších graffiti umělců regionu, havířovský Nikola Vavrous. Konec konců, právě on stál spolu s Evou Tomanovou i za loňským festivalem, kde dostali prostor žáci místních škol i další vyznavači graffiti artu.

„Daná část plotu má být sice do budoucna pravděpodobně zbourána nebo jinak upravena, ale i krátkodobější podporu této kampaně, která je namířena proti násilí páchaného na dětech, je vítaná. Žádné násilí, ať už psychické či fyzické, tím spíše na dětech a pácháno vlastními rodiči, nesmí být promíjeno a lidé, nebo možná i samotné děti musí vědět, že na to nejsou sami,“ vysvětluje k nejnovějším obrazcům ředitelka Průmyslového parku Eva Tomanová.

Nejnovější graffiti na zdi Průmyslového parku Karviná upozorňují na násilí na dětech.Autor: Deník / Richard Kutěj

Ta doufá, že zkrášlování zdi bude po domluvě s karvinskými graffiti umělci pokračovat i nadále. A výbornou zprávou je také to, že již příští rok by se měl odehrát i druhý ročník karvinského Street-art graffiti festivalu, který by se tentokrát mohl konat a zkrášlit tak i jiná místa města.

„Festival chystáme ve spolupráci s místními školami i městem a samo město by mělo přidat další plochy, než jen ty u našeho Průmyslového parku,“ dodává Eva Tomanová.