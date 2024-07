K prázdninám a letní pohodě patří i koupání. Bohužel často právě vodní radovánky s sebou přinášejí zbytečné úrazy a v mnoha případech také boj o život. Moravskoslezští hasiči proto dle hesla „Prevence především“ přicházejí se základními informacemi pro pohyb a aktivitu u vody, aby byla co nejpříjemnější a hlavně co nejbezpečnější.

„Pro bezpečný pobyt u vody je potřebné dodržovat následující zásady. Nikdy nechodit k vodě sami a nepodceňovat nebezpečí. Nepít alkoholické nápoje a neužívat drogy. Před vstupem do vody se vždy ovlažit a vstupovat postupně. Neplavat a neskákat do vody v neznámých místech. Dotyčný by se vždy měl přesvědčit, zda je skok a pohyb ve vodě bezpečný! Nepřeceňovat své síly, pokud chce někdo výkonnostně plavat, vždy je lepší plavat podél břehu, než dál od něj. Nekoupat se v blízkosti jezů, těles hrází a přehrad. Ve vodě se chovat ohleduplně k ostatním. Důvěřovat vodním záchranářům, pokud jsou na místě,“ vypočítává základní pravidla mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Klára Pochová.

Bohužel ani těm nejopatrnějším se čas od času nevyhne nějaký ten problém. Je potřeba vědět, co dělat v případě, že krizová situace nastane. U vody samozřejmě hrozí největší riziko utonutí. „V případě, že spatříte tonoucího, jsou pokyny pro jeho záchranu jednoznačné: Okamžitě volat záchranáře na linkách 112, 150 nebo 155. Vždy mít na paměti vlastní bezpečí! Pokud se vydáte tonoucímu na pomoc, pak se mu vždy pokuste nejdříve podat záchrannou pomůcku – záchranný kruh, plovák, nafukovací lehátko, větev nebo třeba i prázdnou a uzavřenou PET lahev. Je potřeba mít na paměti, že osobní zásah je až poslední možností záchrany. Když taková situace nastane, pak je potřeba samozřejmě tonoucího dopravit k nejbližšímu břehu, poskytnout mu předlékařskou první pomoc. Vyčkat příjezdu zdravotníků, s tím je spojené pravidlo, že je potřeba vždy zajistit dohled nad postiženým a jeho předání posádce Zdravotnické záchranné služby,“ dodává se zvláštním důrazem Pochová.