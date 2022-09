Těžká nehoda kolotoče na slavnostech v Havířově, sedmnáct zraněných, včetně dětí

„Točily jsme se nahoře, pak kolotoč začal zrychlovat a sjíždět. Když jsme byly zhruba v polovině, tak se pak s námi velmi rychle propadl a začaly jsme narážet do těch budek okolo kolotoče. Sedačky se i dole na plošině stále točily, ale vně zábradlí. Já se snažila odkopnout, aby sedačka vrátila přes to zábradlí. A povedlo se mi to. Zato Shanti visela v sedačce za zábradlím, musel jí ven pomoci nějaký pán,“ popsala osudné okamžiky Adéla, kamarádka zraněných sester. Té se naštěstí nic nestalo.

Naštěstí "jen" sádra

Vše si vyprávíme před havířovskou nemocnicí, kam dívky jejich matka přivedla na invalidních vozících. „Sophie, mladší dcera, má zlomený nárt na pravé noze, starší Shanti má v sádře levou nohu. Vyvrtnutý kotník a naraženou patu, nemůže chodit,“ říká paní Kristína.

Z prvotního šoku už se vzpamatovala. A i děvčata už o té události mluví bez problémů, usmívají se, když se fotí. „Tak jsme se těšily. Škoda, že už toho víc nestihneme,“ říká Shanti a dodává, že na žádnou takovou atrakci už nikdy nepůjde.

Její sestra je hlavně ráda, že se jim nestalo nic moc vážného. Sádru mají na tři týdny. „Mohly jsme dopadnout hůř. Viděla jsem tam malého kluka, co měl rozříznutou nohu,“ vybavuje si Sophie.