Opět jste vyhráli volby, navíc jste si polepšili procentuálně i v počtu mandátů. Panuje maximální spokojenost?

Ano, bylo by troufalé říct, že nejsme spokojení. Jsem skutečně rád. Berte to tak, že je tu nový subjekt, a to Piráti. Díky tomu se hlasy rozmělnily a třicet procent hlasů v součtu znamená pouze dvě křesla navíc. Myslím ale, že platí to, na čem jsme se dohodli. Máme předběžnou dohodu s KDU-ČSL a ODS; budeme chtít pokračovat ve stávajícím formátu.

Vím, že jste už jednal s oběma svými náměstky a lídry zmíněných stran Lukášem Curylem a Jakubem Unuckou. Dopadla jednání úspěšně?

Dopadla úspěšně, bavíme se navíc o možném rozšíření této koalice, protože doba, která je před námi, bude náročná. Zatím ale nemůžu oficiálně zveřejnit podrobnosti, je to věc dalších dohod.

O kom pro rozšíření koalice uvažujete? Bude to ČSSD?

Podle mého názoru je skutečně předčasné cokoliv zveřejnit, dokud neproběhnou všechna jednání.

Objevily se při jednáních s kolegy Unuckou a Curylem nové body, které by měly pozměnit stávající rozdělení resortů a jejich náplň?

Řekl bych, že ano. Z hlediska počtu získaných hlasů má nyní oproti minule převahu ODS, takže ODS by měla dva náměstky hejtmana a jednoho radního, KDU-ČSL pak dva náměstky. To je ten základní posuv. Také jsme se domlouvali, jak změnit naše resorty do budoucna – jedná se o resorty energetiky a chytrých řešení. Budeme transformovat pouhelnou krajinu, a to je věc, která by měla mít vyčleněného samostatného náměstka.

To by měl být onen druhý náměstek za ODS?

Přesně tak. To ale budeme řešit při dalších koaličních vyjednáváních v neděli dopoledne na krajském úřadě.

Kdy byste chtěli mít uzavřenou koaliční smlouvu?

Jsem toho názoru, že tyto věci je třeba řešit rychle, navíc je tady nouzový stav, takže je nutné mít co nejdříve ustavené nové zastupitelstvo, aby mohlo přijímat další rozhodnutí. Zcela evidentně budeme muset řešit to, co se děje kolem nás, tedy pandemii. Koaliční dohodu bych chtěl mít uzavřenou co nejdříve z kraje příštího týdne. Během zítřka by už ale mohlo být jasno o platformě spolupracujících stran. Za to bych byl rád.

Patrně vás pranic nemrzí, že vám Piráti uzmuli titul „skokan voleb“, viďte…

To už tak bývá, když někdo startuje v podstatě z nuly. Piráti každopádně mají své kompetence a budu rád, když budeme úzce spolupracovat.

Ale asi na koaličně-opoziční bázi, že?

Všichni nemohou být v koalici, ale je třeba se na to dívat tak, že zastupitelstvo má své výbory, rada má své komise a tam je dostatek prostoru, aby Piráti ukázali, co v nich je a jak se s nimi spolupracuje.

Je někdo, kdo vás ve volbách vyloženě zklamal?

Abych byl upřímný, tak jsem ve výsledcích voleb neviděl nic, co by mě zásadně překvapilo. Možná jsem očekával, že Piráti mohou získat více hlasů, protože v průzkumech byli před ODS, nakonec ale zůstali za nimi. Možná toto jsem čekal trochu jinak.

A čekal jste navzdory epidemiologické situaci i to, že oproti volbám z před čtyř let volební účast ještě naroste o několik málo procent?

Jsem za to rád a chtěl bych lidem poděkovat. Doba je nelehká, a to, že přišli k volbám v takovém počtu, mě posílilo v názoru, že si váží toho, co se pro ně dělá. Beru to velmi pozitivně a chtěl bych jim moc poděkovat, že k volbám přišli, i když nehlasovali zrovna pro nás.

Budete chtít z pohledu hnutí ANO v koaličním vyjednávání nějak reflektovat to, že jste si oproti minule polepšili?

Je to o věcných řešeních. Regionální politika je jiná než národní, která mi připadá příliš ideologicky orientovaná. Máme tu problémy, o které se musíme starat, musíme pro to vybrat ty správné lidi. O tom je samospráva a v tom spočítá ta klíčová motivace.

A co se týče ODS? Unucka chce pozici prvního náměstka…

To je to, co ještě budeme zítra řešit. To jsem s KDU-ČSL neprojednával. Nevidím natolik zásadní rozdíl v tom, kdo bude statutární náměstek, a kdo ne. Dnes jsme se rámcově dohodli a teď budeme řešit technické detaily.