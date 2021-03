Počet nakažených podle hejtmana stoupá, ale ne tak dramaticky jako v jiných krajích. „Vypadá to tak, že u nás nejsou hlavním zdrojem nákazy výrobní závody. Je to dáno tím, že řada firem poctivě testuje. Dnes máme jedinou firmu, která má dvacet dva nových případů, a tou je Hanon Systems Autopal u Nového Jičína,“ pokračoval Ivo Vondrák s tím, že zatím není důvod k uzavírání podniků.

V kraji je v současné době proočkováno šedesát procent seniorů starších 80 let, začíná registrace a rezervace lidí starších sedmdesáti let. „To bychom chtěli zvládnout během března a dubna,“ poznamenal Ivo Vondrák a upřesnil, že se jedná zhruba o 115 tisíc lidí. Připomněl, že se začalo s očkováním učitelů, především starších 55 let, kteří by po lockdownu měli zajistit hladký náběh učení po návratu dětí do škol.

Za dobrou zprávu hejtman považuje postupný nárůst počtů dávek. Kraj by měl dostat do konce března 67 860 dávek od firmy Pfizer, dále by měl obdržet 14 760 dávek vakcíny Moderna a 26 931 dávek AstraZeneca. „Za celý březen je to více, než bylo celkově za měsíce leden a únor,“ konstatoval Ivo Vondrák a doplnil, že o vakcíny požádalo také 30 ordinací, do nichž v pondělí začali navážet 4300 dávek vakcíny AstraZeneca.

Závěrem ještě moravskoslezský hejtman uvedl, že v kraji je vyčleněno 46 škol a školek pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému, městských policií, orgánů ochrany veřejného zdraví, armády a zaměstnanců v sociálních službách.

„Co se týká dětí rodičů zaměstnaných ve školství, jde o děti pracovníků, kteří pracují v těchto školách a školkách, zaměstnanců ústavní a ochranné výchovy a zaměstnanců školního stravování. Netýká se to učitelů, kteří poskytují distanční výuku,“ upřesnil Ivo Vondrák.