VIDEO, FOTOGALERIE/ Hejtman Ivo Vondrák říká, že Moravskoslezský kraj má lidem co nabídnout. Vadí mu proto, že má náš region za svými hranicemi stále špatnou pověst.

Co dělá vedení kraje proto, aby se zde lidem žilo lépe? Odpovědi přinesl další ročník akce Deníku nazvané Setkání s hejtmanem.

Na pět desítek významných hostů se včera dopoledne sešlo v Multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích na Setkání s hejtmanem. Na akci Deníku se od hejtmana Ivo Vondráka a jeho náměstků přítomní dozvěděli novinky týkající se řady oblastí. Hned na úvod například zaznělo, že kraj udělal v uplynulém roce řadu kroků pro zlepšení životního prostředí.

„Podařilo se nám vyměnit přes osm tisíc starých kotlů a tím zlepšit ovzduší o více než 200 tun prachových částic. Zároveň jsme zklikvidovali 7400 tun odpadu ve Vratimově. Za pouhé tři měsíce aktivity jsme tím vyřešili letitý problém, ke kterému se nikdo nehlásil,“ přiblížil hejtman Vondrák.

Pro další rozvoj kraje považuje za důležité věnovat úsilí podpoře podnikání a inovacím. Proto považuje za úspěch vznik Moravskoslezského inovačního centra, ve kterém už funguje přes sedmdesát společností s takzvaně vyšší přidanou hodnotou.

Podrobnosti ze Setkání s Deníkem - novinky, co kraj chystá pro příští rok - přineseme už ve středu 14. listopadu ve speciální příloze, která bude součástí tištěných novin.

„Pro začínající podnikatele spustíme program Start-up voucher, ve kterém zájemci s nápady získají prostředky na ověření svého podnikatelského plánu na trhu,“ nastínil dále Vondrák.

Jeho náměstek Jakub Unucka a také zastupitel Zdeněk Karásek pak hovořili o projektech RE:START a o Uhelné platformě, které mají pomoci regionům, které bývaly závislé na těžkém průmyslu.

„Oba programy přinášejí kraji miliardy korun na mnoho potřebných projektů, ať už je to nové podnikatelské využití brownfieldů, nastartování po-uhelné ekonomiky nebo třeba rozvoj univerzit. Tyto peníze tak mimo jiné pomohou i při výstavbě nového multifunkčního areálu Ostravské univerzity na Černé louce, který bude určen nejen studentům, ale i veřejnosti,“ zmínil Jakub Unucka.

V další části debaty se hosté dozvěděli, že chce kraj v příštím roce pokračovat v druhé vlně propagační kampaně Řemeslo má respekt. Náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny zmínil, že se na odborných středních školách budují nové díly a že dobře funguje i projekt duálního vzdělávání, kdy mají studenti teoretickou výuku ve škole a na praxi chodí přímo do firem.

„Chceme zvýšit kvalitu výuky i uplatnitelnost absolventů středních škol na principu Škola ve firmě, firma ve škole. Je třeba si říct, že v současné době chybí zaměstnanci úplně všude. Katastrofální situace je zejména ve stavebnictví chybí tesaři, zedníci, klempíři, montéři… Proto hodláme podporovat tyto obory, ale samozřejmě nejen stavebnictví, také například strojírenství,“ řekl náměstek Folwarczny s tím, že díky stipendiím se už zvýšil zájem o řemeslné obory o třicet procent.

Závěrečné téma patřilo sociální oblasti. A i v tomto případě zazněla řada zajímavých věcí. Náměstek hejtmana Jiří Navrátil například prozradil, že náš kraj má kolem tři a půl tisíc pěstounů a je v tomto ohledu na předních místech v rámci České republiky. Díky tomu se mnoho dětí, které by jinak skončily v ústavech, daří umístit do rodinné péče. Velkou pozornost pak věnoval projektům pro seniory.

„Poprvé se pouštíme jako kraj přímo do stavby domova pro seniory, který by měl vyrůst v Kopřivnici. Už jsme vyhlásili veřejnou soutěž na projektanta této novostavby. Rozšiřujeme také takzvané Senior pointy, kterých už máme v kraji třináct. Starší lidé tam mohou získat právní a sociální poradenství, informace o místních sdruženích a spolcích či se třeba zúčastňovat různých besed a přednášek,“ uvedl Jiří Navrátil a dodal, že usnadnit život seniorů v kraji by v budoucnu měly také „chytré hodinky,“ které budou umět nejen hlásit polohu jejich držitele, ale současně plnit například i funkci telefonu.

Poslední slovo pak opět patřilo hejtmanu Ivo Vondrákovi, který odpovídal na otázku čtenářů Deníku. Co by udělal, kdyby mohl mávnutím kouzelného proutku změnit jednu věc v tomto regionu? „Chtěl bych, aby se o našem kraji přestalo mluvit jako o kraji, který je špinavý a zaostalý. Není to pravda! Já vnímám náš kraj jako ohromně zábavný region. Kdo tomu nevěří, ať se k nám přijede podívat a určitě změní názor,“ konstatoval hejtman.