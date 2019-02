Mezinárodní silnice I/57 bude uzavřena, nákladní tranzitní doprava má být svedena mimo město a ostatní řidiči musejí počítat s objížďkami.

„V rámci této opravy bude vyměněno asfaltové souvrství v tloušťce 10 cm, v místě okružních křižovatek dojde k výměně uvolněných a poškozených obrubníků,“ sdělila Deníku mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Práce mají trvat přesně jeden měsíc od 18. března, je ale možné, že se konečné datum ještě v řádech dnů změní. Rekonstrukce se dotkne všech kruhových objezdů na silnici 1/57 a také vozovky v úseku od křižovatky ulic Přemyslovců a Jeremenkova po křižovatku ulic Zborovská, K. Kryla a Máchova.

NA ETAPY

„Práce mají být rozděleny do dvou etap a vyžádají si úplné uzavření opravovaného úseku,“ potvrdila mluvčí města Marie Machková. „Jako první by se měly uzavřít okružní křižovatky číslo 3, 4 a 5 počítáno od obchodního centra Tabačka. Tato etapa by měla trvat asi dva týdny,“ pokračuje s tím, že poté přijdou na řadu zbývající dva rondely u bazénu a právě u OC Tabačka.

„Jsou navrženy objízdné trasy po přilehlých komunikacích,“ uvedl Petr Zdráhal z odboru majetku a investic novojičínské radnice. Týkat se ale nebudou nákladních vozidel nad 7 a půl tuny. Jejich doprava bude svedena mimo Nový Jičín. Přes Valašské Meziříčí, Lešnou a Hranice na Moravě.

„Zatím není jasné, jak bude řešena dopravní obslužnost ve městě. Stavební firma ještě bude jednat s dopravci,“ dodal Zdráhal.

Původně se měla tato rekonstrukce v Novém Jičíně opravovat již minulý rok, ale tehdejší vedení města vyjednalo s ŘSD roční odložení. „Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo v roce 2018 s tím, že celkové náklady na předmětnou opravu činí 10,6 mil. Kč bez DPH,“ doplnila Nina Ledvinová.

Rekonstrukce se také dotkne chodců, neboť v ulici Přemyslovců a Sokolovská nebudou několik týdnů přechody.

„Jedním z požadavků města je, aby zhotovitel stavby zajistil alespoň dvě místa pro bezpečné přecházení pěších,“ zdůraznil starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.