Zvyšující se věk lékařů, v tomto případě těch zubních, přidělává vrásky na čelech starostů menších obcí. A samozřejmě nejen v okrese Karviná. Když obecní zubař oznámí, že odchází do důchodu, má radnice před sebou téměř nadlidský úkol sehnat za něj náhradu. A obvykle to skutečně bývá pořádný problém.

Například když předloni sháněli zubaře v Rychvaldu, radnice slíbila tomu, kdo bude lidem ve městě spravovat zuby, že mu zaplatí vybavení ordinace a dá mu na to až půldruhého milionu korun. A zabralo to. Sice až po roce, ale v září začala v Rychvaldu ordinovat nová stomatoložka.

Dětmarovice nejsou ve stejné situaci, zatím, ale přesto už radnice nechala v novinách otisknout inzerát, že se hledá nový zubař.

„Paní zubařka je v důchodovém věku a my už se raději poohlížíme po náhradě za ni. Kdyby ze dne na den skončila, neseženu náhradu za měsíc. Proto uvažujeme dopředu a jsme smířeni s tím, že budeme muset koupit vybavení zubařské ordinace,“ říká starosta Dětmarovic Ladislav Rosman.

Druhý zubař má ordinaci v elektrárně i on prý už mluví o odchodu do důchodu. „Zubařů je podle lidí ze stomatologické komory dost, ale na dědinu se, aspoň tady na Karvinsku, mladí zubaři nehrnou. Asi to pro ně není zajímavé,“ krčí rameny starosta Dětmarovic.

V dalších obcích v okrese je situace momentálně dobrá. „U nás tento problém nemáme, protože jsou tu zubaři hned tři. Nemusíme se ani uchylovat k zoufalým krokům, jako je nákup vybavení a podobně. Ale u nás je to spíše vzácný stav, protože všichni víme, že doktoři po absolutoriu spíše utíkají pryč,“ prozradil starosta Horní Suché Jan Lipner.

V Těrlicku i Albrechticích zubaři momentálně fungují. „Se zubařem momentálně problém nemáme, nicméně nedostatek doktorů se u nás projevuje absencí dětského lékaře, kterého intenzivně sháníme,“ řekl starosta Albrechtic Jindřich Feber.

Zato obyvatelé Doubravy musí k zubaři dojíždět do města. „Od odchodu posledního zubaře je toto místo prázdné. Stomatologa poptáváme, dokonce jsme to řešili i schůzkou se senátorem Radkem Sušilem, který nám při hledání nového zubaře slíbil pomoc,“ řekla starostka Doubravy Dáša Murycová.