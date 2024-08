Největší sbor dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji oslaví velkolepě v sobotu 17. srpna sté výročí svého založení. V Bobrovníkách to bude velká sláva. Dorazí dokonce arcibiskup Jan Graubner.

Sbor dobrovolných hasičů v Bobrovníkách byl založen 29. června 1924. Letos je tomu sto let a právě o tomto víkendu se v hlučínské části na kopci nad Ostravou chystá velká oslava sdružení požárníků, které je aktuálně co do počtu členů největším v kraji. Aktuálně má 213 členů – 99 mužů, 48 žen a 66 dětí.

„Stoletá historie se musí pořádně oslavit. Velkolepým programem, ukázkou toho, co naši dobrovolní hasiči umí, i se vzácnými hosty, kteří přijali naše pozvání. Letitým čestným členem našeho sboru je monsignor Graubner, který u nás odslouží mši svatou a zároveň posvětí naši novou tatrovku, kterou jsme si převzali od krajských profesionálů. Za to, že jsme ji získali, vděčíme intervenci města Hlučína v čele s paní starostkou Petrou Teskovou. Těšíme se na všechny, kteří s námi přijdou slavit, bude to stát za to,“ uvedl za SDH Bobrovníky starosta sboru Jakub Šimánek.

close info Zdroj: Se svolením SDH Bobrovníky zoom_in Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky byl založen 29. 6. 1924. Dnes je nejpočetnějším sborem v Moravskoslezském kraji.

Tatru 148 - CAS 32, kterou dobrovolní hasiči dosud používali, převezou do muzea v Kopřivnici, kde bude k vidění pro veřejnost. I dále budou využívat koňskou stříkačku z roku 1924 a nově Tatru 815 Terrno s typovým označením CAS 20/4000/240-S2T.

Nové auto posvětí v rámci mše svaté, která se uskuteční přímo na asfaltovém hřišti v areálu u tělocvičny v Bobrovníkách, arcibiskup pražský Jan Graubner, který je zároveň čestným členem tohoto dobrovolného sboru hasičů. Naplánovaná je od 11 hodin dopoledne.

close info Zdroj: Se svolením SDH Bobrovníky zoom_in Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky byl založen 29. 6. 1924. Díky nejmladší generaci má stále zajištěné pokračovatele.

K doprovodnému programu patří výstava mapující historii sboru v prostorách tělocvičny. Zapojí se do něj místní hasičská přípravka Bobříci, pro návštěvníky akce bude připravena statická ukázka historické i novodobé techniky včetně zásahu s historickou koňskou stříkačkou, dobrovolní hasiči předvedou také zásah v případě bojového útoku s PS 8, nebo při hašení oleje. Program začne již v 10.30 hodin odchodem průvodu od Bobry clubu na hřiště, kde se bude celodenní akce konat.

close info Zdroj: Tatra. Se svolením SDH Bobrovníky zoom_in Program hlavního dne oslav 100. výročí Sboru dobrovolných hasičů Bobrovníky.

Kulturní program, který začne ve 13 hodin, zahájí skupina BosoBos, od 15 hodin bude pokračovat PETER´S music, od 19 hodin zahraje skupina Nebe a od 21 hodin skupina Mr. Day.