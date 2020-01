Přístavba ke starší budově v zóně pro lehký průmysl. Betonová hala z údajně až šedesát centimetrů širokých tvárnic s řadou kruhových otvorů v horní třetině zdi. Snad pro zařízení k vytápění či chlazení vnitřku. Na střeše se činí dělníci dokončující krytinu, aby tam nezatékalo.

„Obdrželi jsme od obecního úřadu výzvu k zastavení prací, kterou respektujeme. Tedy žádné bagry, výkopy,“ vzkazuje Michal Kupsa za investory.

Přiznává, že něco už pochopitelně hotové je, o čemž se dnes a denně přesvědčují sousedé. Nejbližší z několika desítek metrů vidí třeba sérii plynových přípojek.

EMBARGO

Co tu ale bude, Kupsa neprozradí! „Vyhlásili jsme na to embargo a jeho důvodem bylo pozměnění našeho business plánu. Do čtrnácti dnů jsem ochoten vše komentovat a poskytnout k tomu i rozhovor. Nechte se překvapit,“ prohlašuje. Investorem je WCA Holding, a to v zastoupení firmy Eco Energy Solutions.

Překvapení, nepřekvapení, hnojničtí obyvatelé na projekt nehledí vůbec pozitivně, včetně těch, co kupují či staví domy až po vzniku zdejší průmyslové zóny.

„Semkli jsme se, sehnali si právníka, aby nám pomohl se proti tomu bránit,“ říká Erika Sznapková s tím, že nespokojených je nejméně dvacet rodin.

RIZIKA

Teplo, hluk, emise, vibrace, dopravní zátěž… Toho se lidé obávají nejvíce. Hovoří v souvislosti s danými faktory o ohrožení životního prostředí a snížení komfortu jejich života či poklesu hodnoty jejich nemovitostí! A podávají proto podněty k zastavení stavby, kam se dá od obce přes kraj až po ministerstvo.

„Za velmi zvláštních okolností se rozebíhá výstavba energetického komplexu soustavy kogeneračních a ORC jednotek čili elektrárny střední velikosti s předpokládaným cílovým výkonem čtyř až osmi megawatt,“ líčí Sznapková. Připomíná i letní stížnosti obyvatel na rachot těžké techniky. Ty jsou bez odezvy.

Ze židlí pak hnojnické nadzvedávají zvěsti o produkci vodíku (pro využití v palivových článcích), což má prý v „tajemné“ hale časem též probíhat. „Schůzka s vedením obce se nesla v duchu výstavby dočasné skladovací haly, která přece nemůže své okolí ohrožovat… Netají nám pravdu?“ ptá se Sznapková.

Hnojnický starosta Miroslav Molin míní, že okolo stavby je mnoho povyku pro nic. Vyzývá sousedy, ať nechají spekulací o „vodíkové pumě“. Nevylučuje však možnost zřízení kogeneračních jednotek určených ke spalování plynu a biokompostu. „Elektrárna? Tou jsou asi nejen pro mne nedaleké Dětmarovice,“ podotýká.

Stavební úřad této beskydské obce nicméně nařizuje bezodkladné stop pokračování projektu. Vypadá to ale, že dočasně dokud se asi nevyjasní vše okolo stavebního povolení. „Občané mají právo, aby v jejich blízkosti nevznikalo nic, co by škodilo. Na druhou stranu ví, že žijí u průmyslové zóny,“ uzavírá starosta.

K TÉMATU

Velký spor v malé obci. Místní lidé jsou znepokojeni

Občané v ani ne dvoutisícovém Hnojníku protestují proti plánu soukromého investora od května. Tedy doby, kdy začínají pozorovat, že se v průmyslové zóně něco chystá.

Konkrétní informace, že WCA Holding zastoupená společností Eco Energy Solutions chce vybudovat ekologickou elektrárnu (jež má díky moderním technologiím přetvářet zemní plyn na elektřinu a teplo), se dozvídají daleko později. Firma nejprve areál opravuje a přestavuje na dočasnou skladovací halu pro kogenerační jednotky.

RYCHLOST

Územní souhlas je prý vydáván nezvykle rychle, lidé si stěžují na hluk ze stavby a nic se neděje. Až na konci září se koná kontrolní prohlídka, která potvrzuje domněnky o vzniku budoucí energetické soustavy.

Spor vrcholí na posledním zasedání zastupitelů Hnojníku, na něž doráží množství obyvatel i s právním zástupcem. Ti kritizují vedení obce, že je dostatečně nehájí, a napadají stavební úřad, že vydává souhlas s projektem i bez jejich souhlasu. Proti stavbě pak podávají stížnost na kraj, který jim vyhovuje.

„Na základě nestandardního postupu Stavebního úřadu Hnojník a netečného přístupu vedení obce vznikla iniciativa občanů, kteří se rozhodli prověřit podivné okolnosti probíhající stavby a zjistit možné reálné dopady nepřetržitého provozu energetické jednotky na klidný život občanů této části obce, ležící v těsné blízkosti Beskyd s chráněnou krajinnou oblastí,“ vysvětluje za protestující Vladimír Skarka.