Voda měla kolem sedmi stupňů. Foukal studený vítr a na hladinu dopadaly sněhové vločky. Byla neděle 29. listopadu. Proč mladík dělá něco tak extrémního? „Protože pod vodou je to nádherné,“ shrnul své sportovní motto čtrnáctiletý potápěč. Těžkou potápěčskou výstroj sám sotva uzvedne, ale je na něm poznat, jak se do ledové vody těší.

Jako instruktor se talentovanému Honzovi věnuje profesionální potápěč Roman Kudela z klubu SCUBA S.W. Třinec. Dnes už má téměř šedesát (58 let), ale když byl ve stejném věku jako Honza, sám se připravoval na potápěčské zkoušky, které složil v patnácti letech.

„Se souhlasem zákonného zástupce můžu děcka připravovat na potápěčské zkoušky už od osmi let. Za Honzu to podepsali rodiče, a dělá mi jen radost, chlapec. Takové nadšení se v jeho věku hned tak nevidí,“ pochválil svého svěřence potápěčský instruktor. Je přátelský, ale také důsledný. Honzovi neodpustí žádnou maličkost.

Začalo to z hecu

„Honzo, to si musíš zapisovat u každého ponoru, jakou jsi měl zátěž. Pak nás to zdržuje, když tě musíme znovu vyvažovat, protože si nepamatuješ svoje olova,“ pokáral Honzu instruktor, když už stáli oba ve vodě. Naštěstí je z břehu sledoval otec, Jan Patterman senior, který ochotně doběhl do auta pro chybějící zátěž.

„Já jsem vždycky byl spíš na horolezectví, i když jsem si i to potápění už párkrát vyzkoušel. Potkal jsem partou potápěčů zrovna když se chystali vánoční ponor. Z hecu jsem nadhodil: a vezmete dolů taky mojeho kluka? A oni: tak jo, a už byl Honza ve vodě. Podívejte se, jak ho to začalo bavit,“ uvedl s hrdostí Jan Patterman senior, který juniora v jeho koníčku všemožně podporuje.

Velká výzva: suchý oblek

Instruktor Roman Kudela doufal, že si Honzík v neděli poprvé zkusí ponor v takzvaném suchém obleku, ale mladík se na tak zásadní změnu ještě necítil dostatečně připravený.

„Honza už je v potápění dobrej, ale přechod z mokrého neoprenu na suchý oblek je opravdu zodpovědné rozhodnutí. Musí se totiž dofukovat z lahve, když se jde do hloubky, a pak zase vyfukovat přes ventil při vynořování. Možná jsem Honzu až moc vystrašil vyprávěním, jaké nehody se stávají potápěčům v suchém obleku. Základem výuky potápění je na žáka netlačit, ale naučit ho, aby cítil svou hranici, na co si troufne a co zatím ještě nedá. Honza už je v podstatě vycvičený potápěč, protože máme za sebou ponory do hloubky přes dvanáct metrů, ale pořád se má hodně co učit,“ představil svého svěřence instruktor Roman Kudela.

Tentokrát si instruktor se svým svěřencem zaplavali asi v pětimetrové hloubce, aby si při tom vyzkoušeli pár grifů, které se můžou hodit v mimořádných situacích. Po vynoření si oba pochvalovali nádhernou viditelnost na patnáct metrů, která umocňuje už tak silné zážitky z podvodního světa.

„Používáme ke komunikaci pod hladinou takovou znakovou řeč neboli potápěčské signály. Při ponoru šlo o to, abychom si v rámci výcviku přezkoušeli, že Honza umí vyjmout jeden regulátor a nahradit ho jiným, aby uměl vyřešit i případnou poruchu techniky. Další úkol byl napustit do masky vodu a pak ji zase dostat ven,“ popsal námět nedělní lekce instruktor Roman Kudela.

Připravený na všechno

Potápěč musí být připravený na všechno. Například nesmí panikařit, když se voda zkalí a ztratí vizuální kontakt na orientační body nebo na kolegy.

„Je sice zapovězené pod vodou plavat rukama, od toho jsou ploutve, ale může se stát, že neopatrný potápěč udělá tempo a kolegovi omylem vyhrábne dýchání z pusy. Existují sváteční potápěči, co vyrazí jednou za rok do Egypta a věří si. Pak se hecnou, že zkusí zimní ponor v českém lomu a neuvědomí si, že ve studené vodě jejich technika chová úplně jinak než v teplém moři. Proto se snažím, aby i na takové situace byl Honza připravený,“ doplnil instruktor, který se ve čtrnácti letech naučil podobné grify v krnovském bazénu.

Instruktor začínal v Krnově

Tehdy ale byla úplně jiná doba. „Studoval jsem krnovský gympl, takže z toho bazénu mám slušný potápěčský základ. Za nás se takový mlaďásek musel hodně snažit a odpracovat si to, než se podíval pod vodu. Až když v lahvích zbylo něco po starých, tak začátečníkovi dovolili, aby si to šel dodýchat pod vodou. Dříve jsme také měli v Krnově na bazénu pořádnou hloubku. To už dnes není běžné. A co teprve když jsme přijeli do Olomouce, kde byla pětimetrová hloubka a oproti Krnovu navíc i studená voda. Dnes už nefungují státem podporované potápěčské oddíly mládeže, kde je snadné si půjčit vybavení. Ubylo také vhodných bazénů,“ posteskl si Roman Kudela s tím, že potápění je také velmi drahý sport.

Talent je vám k ničemu, když nemáte takovou oporu v rodině jako Honzík Patterman.