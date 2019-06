Krnované mají v živé paměti požár Karnoly, který připravil město o kus historie. Totéž mohlo potkat Střelecký dům slavného krnovského rodáka, architekta Leopolda Bauera. Tuto památku zachránila Dagmar Remešová, která bydlí přímo naproti.

Starosta Krnova Tomáš Hradil poděkoval Dagmar Remešové nejen kyticí a dárkovou taškou. „Běžel jsem do trafiky pro ještě jeden speciální dárek. Možná by pravidelné rozesílání sudoku do každé krnovské domácnosti vyšlo levněji než instalace protipožárních hlásičů,“ žertoval starosta Tomáš Hradil, ale vzápětí vážně dodal, že takové štěstí, jaké měl Střelecký dům, se už příště nemusí opakovat.

Protipožárnímu zabezpečení městských objektů starosta hodlá věnovat zvýšenou pozornost.

Paní Remešová obvykle chodí spát už kolem desáté, ale 14. května dostala tak zajímavé sudoku, že se od luštění nemohla odtrhnout. Hlavolam v podobě čísel zapisovaných do tabulky ji udržel vzhůru do půlnoci.

„Je to souhra náhod, že jsem díky sudoku ještě nespala a že jsem byla zrovna v té místnosti, odkud je z okna vidět střelecký dům. Když jsem v přízemí zahlédla blikající světýlka, první mě napadlo, že tam hraje televize. Jenže středisko volného času funguje jen přes den, tak kdo by tam pouštěl televizi před půlnocí? Pak přišla myšlenka, že to mihotání připomíná odlesky z krbu. Vtom jsem si uvědomila, že vidím skutečný oheň,“ popsala Dagmar Remešová osudový okamžik, který nejspíš rozhodl o další existenci Střeleckého domu.

Požár způsobila závada na elektroinstalaci. V přízemí je byt domovníka, v němž v době požáru spaly dvě osoby. Vzbudil je až příjezd hasičů.

Když Dagmar Remešová viděla ohořelé přízemí Střeleckého domu, mrazilo ji v zádech. Co všechno se mohlo stát, kdyby šla spát dříve? Shodou okolností viděla zblízka i hořící Karnolu, takže myšlenky na velký požár se jí stále vrací.

„Snažím se dělat si legraci, že nám Střelecký dům zachránilo kvalitní sudoku, ale když jsem tehdy v noci viděla za okem plameny, do smíchu mi nebylo,“ doplnila Dagmar Remešová, která má kromě sudoku i další zájmy.

„Šarmantní dáma Dagmar Remešová se vedle záchrany hořících staveb věnuje také dobrovolnictví v domově pro seniory, takže jsme mluvili hlavně o tomto tématu,“ zhodnotil příjemné setkání starosta Hradil.