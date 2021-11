Jan Matúš z Lichnova, člen výboru tohoto klubu, pro Deník potvrdil, že sedmdesáté výročí vzniku Horské služby Beskydy vedou v patrnosti. Uvedl, že na letošního 12. prosince byly naplánované prověrky členů Horské služby v Malenovicích a při nich mělo dojít na vzpomínkovou oslavu tohoto výročí.

„Vzhledem k tomu, že se zhoršily podmínky v souvislosti s covidem, ustoupilo se od této akce s tím, že by se mohla uskutečnit na jaře příštího roku. My v klubu chceme k té příležitosti udělat nějaký panel ze starých fotografií, nachystáme nějaké oblečení a další věci, abychom připomněli, jak to bylo kdysi,“ řekl Jan Matúš a upřesnil, že klub má osmatřicet členů, kteří se na setkání v Lichnově shodli, že by rádi pokračovali v činnosti i po nečekaném odchodu předsedy klubu Zbyňka Tomečka, jenž letos počátkem června zemřel.

„Podle okrsků, jak byly kdysi, například Gruň, Jablunkov nebo my, Pustevny, pořádáme jednou za rok s manželkami společenskou akci s návštěvou přírody. Myslím, že chlapi, kteří dnes mají pětasedmdesát, osmdesát roků, jsou rádi, že se ještě můžou takto sejít,“ podotkl Jan Matúš.

„Tady to kdysi patřilo pod Horskou službu Krkonoše a bylo to jako pobočka Beskydy, než se to osamostatnilo. Všichni to dělali proto, že je to bavilo. Dávali do toho svoji výzbroj a další materiál a hlavně velké nadšení,“ doplnil Jan Matúš a připomněl, že poslední ze zakladatelů Horské služby Beskydy Jaroslav Uhlář, zemřel v loňském roce.

Když byla v roce 2001 oslava padesátého výročí založení Horské služby Beskydy v chatě Libušín na Pustevnách, tehdy šestasedmdesátiletý Jaroslav Uhlář, poslední žijící z pětice zakladatelů, redakci povyprávěl, jak to začalo.

„Byla tady velká návštěvnost lyžařů, tak jsme si pozvali náčelníka horské služby z Krkonoš a 21. listopadu 1951 jsme mu podáním ruky v budově frenštátského Sokola slíbili, že založíme horskou službu,“ vzpomínal Jaroslav Uhlář a dodal, že začátky byly hodně těžké.

„Měli jsme jen dva sněžné čluny a kanadské sáně. Jinak nic. A hlavně jsme chránili lidi před horami. Dnes spíše musí být hory chráněné před lidmi,“ poznamenal tehdy Jaroslav Uhlář.