Ocenění předal všem loňským dárcům herec Ondřej Vetchý, s gratulací se připojil také biskup Václav Malý. Poděkování v podobě křišťálových bloků od sklárny Moser, a.s. putovalo i za významnými partnery a spolupracovníky Českého národního registru dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Cenu za nejvýznamnější finanční pomoc získala společnost Novartis Česká republika a AstraZeneca Česká republika. Poslední křišťálový blok si pak za organizaci Šance Olomouc odnesly Herta Šůstková a Herta Mihálová, které již několik let pomáhají onkologicky nemocným dětem a zároveň pomáhají najít nové dobrovolníky do registru.

Kde se může těžit v Česku? Beskydy jsou na seznamu, nejen okolo Lysé hory

Dále byla udělena Zvláštní cena Adolfa Borna za mimořádný lidský čin Ivetě Hlobilové, která pravidelně pořádá finanční sbírky na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně a rovněž jako maminka vyléčeného chlapce pomáhá také s osvětou a náborem nových dobrovolníků. A již po šesté se na akci udělovalo také Stipendium Vladimíra Kozy, které tentokrát získal MUDr. Ondřej Šušol z Hematoonkologické kliniky FN Ostrava.

„Těší mě, že stejně jako v minulých letech jsem mohl i nyní osobně poděkovat dárcům krvetvorných buněk na slavnostním galavečeru v krásném prostředí Obecního domu. Jsou to totiž právě oni, koho můžeme bez nadsázky považovat za hrdiny, bez jejich solidarity, odvahy a ochoty bychom mohli jen stěží plnit naše poslání a pomáhat těžce nemocným,“ uvedl ředitel Českého národního registru dárců dřeně Daniel Pagáč.

FOTO: Krásy Jeseníků: projít úchvatné údolí a vodopády Bílé Opavy chce kondici!

O hudební doprovod večera se postaral houslový virtuóz Pavel Šporcl. „S nesmírnou ctí a pokorou jsem přijal možnost na tomto výjimečném večeru vyjádřit poděkování dárcům svou hudbou. Všichni dárci si zaslouží náš obdiv za to, že dobrovolně darují kus sebe k záchraně lidského života“, řekl Šporcl.

Nejemotivnější částí večera byl však bezesporu moment, kdy se poprvé setkala vyléčená pacientka Ingrid Beránková Ambruzová, bývalá baletka souboru ND a dnes maminka malého chlapečka, se svou dárkyní Janou Královou, což umocnilo nezapomenutelnou atmosféru a bylo to tím nejpříhodnějším vyvrcholením celého slavnostního večera.