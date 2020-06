Mezi dokumenty a fotografiemi je také neobyčejný hrníček, který zapůjčila Libuše Gebauerová z Krnova. Hrníček vypráví příběh její babičky Marie a dědečka Václava. Byl svědkem radostí i utrpení Volyňských Čechů.

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA: DEZERTÉR, ALE ŽIVÝ

„Když na Volyň přišli první čeští osadníci a přemýšleli kde založí vesnici, zalíbilo se jim u jezera. Rusky nebo ukrajinsky se jezero řekne ozero, tak Češi svou vesnici pojmenovali Ozerany. V Ozeranech žili můj dědeček Václav a babička Marie,“ představila Libuše Gebauerová své prarodiče.

Dědeček Václav jako sotva dospělý mladík musel narukovat do ruské armády. Vědělo se o něm, že je výborný muzikant, tak byl přidělen k vojenské hudbě. Mohla to být celkem příjemná vojna, kdyby nevypukla první světová válka. Čech Václav z ruské armády přešel do českých legií. S legionáři ale místo hraní vojenských pochodů jako dělostřelec bojoval u Zborova.

To, co Václav viděl na bojištích, jím hluboce otřáslo. Nebyl svým založením voják, ale muzikant a zemědělec. Nestál o medaile za hrdinství. Dezertoval, a nějak došel až domů. Kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby v Rusku nevypukla revoluce. Armáda na něj naštěstí zapomněla. Byl sice dezertér, ale živý a zdravý.

RODINA PROŽILA STOLETÍ S HRNÍČKY

V roce 1919 Václav koupil na pouti v Počájevje dva hrníčky pro svou milou Marušku. Tyto dva hrníčky je provázely po zbytek života. Mohly by vyprávět o útrapách a krutostech na Ukrajině za druhé světové války. Byly svědky, jak se Banderovci chovali vůči civilistům ve Volyni, nebo jak válka poznamenala soužití Čechů, Židů, Ukrajinců a Poláků.

Václav a Marie se svými dětmi patří k prvním Čechům, kteří se už v květnu 1945 vrátili z Ukrajiny do vlasti svých předků: do Československa. Usadili se v Krnově. Václav a Marie dříve znali Československo jen z vyprávění. Když Václav zemřel, Marie dál opatrovala „počájovské“ hrníčky“, které jí před padesáti lety věnoval. Když také ona zesnula, o počájovské hrníčky se podělily její dvě dcery.

„Ten druhý hrníček po babičce Marii se bohužel nedochoval. Ačkoliv je prasklý a nepoužitelný, má u mě své čestné místo. Beru jej do rukou velmi opatrně. Vím, že byl z lásky darovaný, s láskou opatrovaný, a s mými prarodiči prožil kus historie. A taky prošel kus světa. Snažím se ten příběh vyprávět tak, jak by ho asi vyprávěl hrníček, kdyby mohl mluvit,“ uzavřela vyprávění Libuše Gebauerová z Krnova.

Právě v Krnově se 14. července uskuteční slavnostní setkání Volyňských Čechů, jejich potomků a přátel. Bude doplněné přednáškami o jejich sokolské organizaci a o exponátech z Volyně ve sbírkách Národního muzea.