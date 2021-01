Víkend s téměř jarními teplotami přímo vybízel k výletu do přírody. Navíc v době koronavirových omezení, kdy jsou zavřené restaurace, kina, divadla, wellness centra, obchody a další provozovny, ani moc jiných možností nezbývá.

Lidé tak v posledních týdnech a měsících začali na vlastní oči poznávat krásná místa celé České republiky, jež dosud znali jen z televize, internetu, škol nebo knížek.

Deník v sobotu navštívil Hukvaldy – rodiště skladatele Leoše Janáčka. Stejný nápad měla i řada dalších turistů. „V té šílené době je útěk do přírody jediným řešením. Snažíme se s rodinou každý víkend někam vyrazit. Minule jsme byli na horách bobovat. Tentokrát jsme si vybrali Hukvaldy. Ale nejen kvůli tomu, že je to rodiště Leoše Janáčka. Chceme si projít oboru a vyjít až ke hradu. Vypadá to tu pěkně, s parkováním jsme neměli žádné problémy,“ uvedl Pavel Kvapil.

Kdo si pohladí ocásek, bude mít štěstí

Před výšlapem bylo možné načerpat sílu na náměstí u výdejního okénka místní kavárny nebo nedalekého bistra. Od něj to již bylo do obory jen kousek. Po několika desítkách metrů od vstupu čekala první atrakce – socha lišky Bystroušky.

Kdo si prý pohladí její ocásek, bude mít štěstí a splní se mu přání. A věděli to i kolemjdoucí, kteří se u Bystroušky zastavovali a čekali, až na ně přijde řada.

„Tomášku, nezapomeň si něco přát,“ připomněla vnukovi starší žena. I ona si pak liščí ohon pohladila. Vzápětí vytáhla desinfekční gel na ruce. Ne každý to ale udělal. „Mám obavy, že bych si smyl štěstí,“ usmál se mladý muž.

K samotnému hradu vedla nenáročná stezka. V horní části čekala na turisty úchvatná podívaná v podobě obnažených kořenů statných buků. Před uzavřeným hradem si lidé mohli odpočinout na lavičkách a poté vyrazit na cestu zpátky.

Hukvaldy nabízejí i mnoho dalších atrakcí a zajímavostí, které jsou však nyní kvůli protikoronavirovým opatřením zavřeny.