Stačili jste si už na internetu prohlédnout krásné pláže v exotických destinacích, na kterých se už na přelomu loňského a letošního roku slunily naše moderátorské hvězdy a modelky? A nebyly pro vás inspirací, abyste se pustili do výběru letní dovolené už počátkem roku?

Cestovním kancelářím zájem o zájezdy prodávané v rámci first moment (na první chvíli) hodně napoví o tom, jak dopadne celá sezona.

„V letošním roce sledujeme nárůst prodejů v rámci první vlny first minute, která platí do posledního ledna. Stejně jako v předchozích letech klienti ve velké míře využívají slev a bonusů, které jim nákup dovolené s dostatečným předstihem nabízí. Ať je to minimální výše zálohové platby, možnost zajistit si ubytování v rodinných pokojích či výběr hotelu,“ uvedl majitel Kovotour Plus Jiří Hájek.

Mluvčí CK Fischer Jan Bezděk sdělil, že prodeje jsou letos jednoznačně vyšší než v předchozích sezónách. „Předprodej na letošní léto jsme spustili rekordně brzy, už v průběhu loňského léta. A tisíce klientů si zamluvily dovolenou skutečně téměř rok dopředu. Ve srovnání s loňskou rekordní sezonou momentálně registrujeme přibližně 17procentní nárůst zájmu. Proto jsme se rozhodli prodloužit first minute a benefity s ním spojené do konce ledna,“ upřesnil mluvčí CK Fischer.

Klienti podle zástupců oslovených cestovních kanceláří díky nákupu v rámci first moment mohou ušetřit i několik tisíc korun.

Taháky letošní sezony?

Podle majitele Kovotour Plus v dnešní nelehké době lidé pečlivě místo dovolené vybírají i podle toho, zda je cílová destinace dostatečně bezpečná. „Úspěch spočívá v zajištění kombinace takových služeb, které v sobě spojují kvalitní služby a rozumnou cenu. Zvýšený zájem o hotely zejména vyšší kategorie s krátkou dobou letu sledujeme v Černé Hoře, ale také například v Bulharsku nebo na Severním Kypru. Klientela je obecně rok od roku náročnější, často preferuje zajištění kvalitních animačních programů v českém jazyce, u klientely 50+ sledujeme, že velmi vítají služby česky hovořícího lékaře v destinaci. Velmi žádanou je taktéž Dovolená s muzikou, kdy je pobyt klientů obohacen o koncerty žádaných hudebních umělců,“ upozornil Jiří Hájek.

Hitem dosavadní prodejů u CK Fischer je zatím Turecko, které je momentálně nejprodávanější destinací. Následují další tradiční destinace, jako jsou Řecko nebo Španělsko.



Tereza Picková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) poznamenala, že podle dosavadních nákupů lze očekávat, že hodně našich turistů letos prožije dovolenou v Turecku. „Tamní hoteliéři nabízejí kvalitní ubytování a stravování i služby za výhodné ceny. Trendem letošního léta bude také větší zájem o autobusové zájezdy. Cestovní kanceláře se svou nabídkou rovněž snaží stále více oslovit lidi v kategorii 55 let a starší. Jde o generaci, která má odrostlé potomky, proto si může dovolit cestovat i v období mimo prázdniny. Lidé v tomto věku jsou navíc stále ekonomicky aktivní a mohou si dovolit vyjet na dovolenou i vícekrát do roka,“ upozornila mluvčí AČCKA.