Ostravský klub se tak upíná k 3. listopadu. Proč?

Do Ostravar Arény přijede nováček české nejvyšší soutěže rytíři Kladno a s ním by se měl ukázat i hvězdný útočník Jaromír Jágr. Je zde totiž předpoklad, že jméno již legendárního hokejisty a nejlepšího Evropana v historii NHL by mohlo zaplnit jinak poloprázdnou halu.

Stačí se podívat na údaje z minulosti. V závěru září 2004 přišlo do druhé největší haly v Česku 9100 fanoušků, o více než devět let později (7. prosince 2013), kdy se Jágr v Ostravě ukázal naposledy, se na tribunách Ostravar Arény tísnilo 10 109 diváků.

Kolik fanoušků tedy zavítá tentokrát?