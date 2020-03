„V tuto chvíli ještě zdaleka není čas hodnotit poskytování „celého servisu“ ze strany hasičů, protože to nejhorší nás asi teprve čeká, nicméně je nadmíru jasné, o koho se v případě mimořádné situace a krizového stavu mohou občané, obce a města a samozřejmě samotný kraj opřít,“ řekl k zapojení moravskoslezských hasičů ředitel HZS MSK brig. gen. Vladimír Vlček.

Příslušníci HZS MSK společně s kolegy ze Záchranného útvaru nejprve vybudovali celkem devět fixních odběrových míst u různých nemocnic ve všech šesti okresech Moravskoslezského kraje.

Pro Policii ČR obě hasičské i s pomocí svých automobilových jeřábů a další techniky betonové zábrany na celkem 28 hraničních přechodech se Slovenskem a Polskem, ale také například zajistili převoz celkem 26 českých turistů z polských Katovic domů do ČR hasičským autobusem za zvýšených bezpečnostních opatření. Vraceli se z Afriky a jiná šance na přechod polsko-české hranice pro ně nebyla možná.

Převoz jiné skupiny, celkem dvanácti českých občanů vracejících se ze zahraničí, zajišťovali hasiči v noci ze čtvrtka na pátek 27. března. Z nádraží ve Svinově je hasičským autobusem za zvýšených bezpečnostních opatření dovezli až do jejích domovů. Tentokrát šlo o pomoc Krajské hygienické stanici v Ostravě.

Zásadní roli sehráli příslušníci hlučínského Záchranného útvaru i v uplynulých dnech při nekončící vykládce a následné distribuci ochranných prostředků přímo z letiště v Pardubicích do skladu v Opočínku a pak do několika nejbližších krajských měst, tedy i do Ostravy. Denně jim prošly rukama tisíce krabic zdravotnického materiálu. Systém distribuce, který zajišťují hasiči, se tedy opět ukazuje jako nejefektivnější.

Hasiči se dobře vyznají i v logistice zásobování obyvatelstva ochrannými prostředky, HZS MSK vybudoval v Ostravě-Hrabůvce dle zadání krajského úřadu Krajské distribuční centrum osobních ochranných prostředků (neveřejné) jako další z několika článků leteckého mostu Čína-ČR. Příslušníci HZS MSK pak převážejí tyto prostředky dál po kraji – do distribučních středisek ve všech šesti okresech Moravskoslezského kraje.

V Krajském distribučním centru spolupracují dobrovolní hasiči z Ostravy-Radvanic. Centrum vede velitel jejich jednotky, který je zároveň příslušníkem HZS MSK. Dobrovolní hasiči z Radvanic vedle toho zajišťují pro Statutární město Ostrava výdej dezinfekce a také rozvoz a výdej ochranných roušek v ostravském obvodu Radvanice a Bartovice. Takto zapojených jednotek SDH a dobrovolných hasičů a hasiček je po celém Moravskoslezském kraji mnoho, i jim patří naše díky.