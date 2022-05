V sítích uvízli králíček ohnivý i obecný, takže fanoušci ptáků měli ojedinělou příležitost srovnávat. "Pětigramoví králíčci jsou naši úplně nejmenší ptáčci. Zatímco králíček ohnivý je tažný a odlétá do tepla, králíček obecný dokáže v Jeseníkách zasypaných sněhem přežít zimu. Je tak malý, že nemá téměř žádné zásoby energie a musí pořád hledat potravu. Jeho život závisí na tom, zda v zimě na horách najde dost hmyzu. Neuvěřitelný výkon,“ představil Petr Šaj nejmenší ptáčky v Evropě. Střízlík se svými devíti gramy je na dvojnásobku toho, co váží králíček, ale pořád je to prcek. Dokonce se podle něj malým hubeným lidem začalo říkat střízlík.