Výběr šatů v Ostravě se jí nelíbil, a proto si otevřela vlastní studio s originálními kousky. Majitelce Haně Olesz, která je manželkou kapitána hokejových Vítkovic, ve Svatebním studiu Audrey vypomáhá kromě sestry i maminka Hana Überall. Právě ona se rozpovídala o současných svatebních trendech.

Jsou stále v kurzu sněhobílé šaty?

Ve studiu jich máme jen pár. Trendy jsou hlavně odstíny jako ivory nebo šampaň. Jsou to krémovější barvy, které sluší nevěstám více než sněhobílé. Některé jsou v nich totiž moc bledé.



Žádají muži své přítelkyně o ruku i na Valentýna?

Pár nevěst, které přítel požádal o ruku v tento den, jsme měli, ale určitě nejde o nějaké populární datum. Muži si žádosti nechávají spíše na dovolené u moře nebo ve známých metropolích.

Pro datum obřadu jsou populární data jako například 7. 7. a podobně. Zaznamenali jste nějaké populární i letos?

Nejvíce rezervací máme na 27. 7., ale jde spíše o náhodu. Hodně rezervací je ale i na květen, což mě překvapuje, protože se říká, že svatby v květnu přináší neštěstí. Loni bylo třeba nejvíce žádané datum, které ladilo s rokem, takže 18. 8. 2018.



Panují i nějaké trendy například ve výzdobě svateb?

Minulý rok se většina svateb začala ladit do přírodních detailů. Obřady jsou venku a dominují různé dřevěné prvky. Stejně tak to bude i tento rok. Šaty jsou zase nejvíce žádané dvojdílné.



Jaký časový předstih je pro rezervování šatů nejlepší?

Ideální doba rezervace je půl roku. Jsou ale nevěsty, které přijdou rok před svatbou, ale i 14 dní před ní. Těch, které to nechávají na poslední chvíli, je ale jen asi pět procent. Největší vlny na zkoušení šatů jsou od ledna do března a pak červen až prosinec.



Loni proběhlo v Ostravě 1619 svateb, což je nejvíc ze všech okresů. Proč si myslíte, že je číslo tak vysoké?

Silné generace ročníků 1989 až 1994 totiž právě dospívají do stadia, kdy je vstup do manželství běžný. Průměrný věk pro svatby je asi od 25 do 27 let.



Kateřina Holíková

K TÉMATU

Československá láska

Počet sňatků v České republice v posledních letech utěšeně stoupá. Předloni (za kdy jsou poslední ucelená data), se konalo 52 567 svateb, nejvíc za posledních deset let.

Deník se proto u příležitosti svátku svatého Valentýna podíval na zajímavá čísla související se vztahy, láskou a sňatky.

Ze zmíněných více než 52 tisíc předloňských svateb připadala naprostá většina na obřady, při kterých se brali dva občané ČR. Nicméně téměř dva tisíce českých, moravských a slezských mužů pojalo za choť cizinku. A přes 2,5 tisíce tuzemských žen řeklo své „ano“ cizincům.

Nejvíc z těchto sňatků bylo mezi českými a slovenskými snoubenci. Muži pak pokukovali po dalších nevěstách z východu – Ukrajinkách, Ruskách a Vietnamkách.

Za tuzemskými ženami naopak přijížděli ženiši spíše z opačné strany světa – nejvíce Němci a Britové. Na další místo se sice vklínili Ukrajinci, ale po nich už opět následovali muži ze západu: Francouzi a Američané.

Na věku nesejde

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá také to, že láska kvete skutečně v každém věku. Ve 34 případech se předloni například brali snoubenci, kteří již překročili věk 65 let, a přitom to pro oba byla první svatba v životě.

Na druhé straně věkového spektra figurovalo devět dívek, kterým bylo během vdavek teprve 16 let.

Reklamní slogan „Když ji miluješ, není co řešit“ si za svůj vzalo 15 mužů, kteří řekli „ano“ dámám, jež byly o více než čtvrtstoletí starší. Určitě není bez zajímavosti, že pro jednu z těchto dam se jednalo o vůbec první svatbu v životě – dle statistiků byla před obřadem stále svobodná.

Nejméně o 25 let starší ženichy si vzalo také 245 žen.

Kde žijí sňatkuchtiví

Co se týče okresů, nejvíc se do chomoutu hnali snoubenci na Žďársku (5,6 svateb na 1000 tamních obyvatel), nejméně na Jesenicku (3,9 svateb na 1000 obyvatel). V absolutním počtu se konalo nejvíc obřadů v Ostravě, nejméně opět na Jesenicku.

„Nejoblíbenějšími měsíci pro pořádání obřadů byly červenec a září,“ říká Terezie Štyglerová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Ze dnů vítězí sobota. „Vůbec nejsilnějším dnem byla předloni sobota 9. 9. Následovaly soboty 17. 6. a 1. 7. Mnoho párů si pak zvolilo za svůj svatební den i pátek 7. 7.,“ doplnila Štyglerová.

