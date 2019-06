Po několika dnech veder zaznamenávají lékaři ve Vítkovické nemocnici nárůst počtu malých dětí, které potřebují terapii v nemocnici. Jedná se o pacienty trpící angínami, dehydratací spojenou s úpalem či úžehem a také stoupá počet dětí s průjmovými potížemi.

„Tyto infekty souvisí s počasím a věkem dětí. Aktuálně je u nás hospitalizováno pět dětí ve věku do dvou let, u kterých převládají vysoké horečky a rozvoj angíny,“ uvedl primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě Jan Boženský.

Podle něj by děti do jednoho roku neměly být vůbec vystaveny slunci. „Jejich kůže má ještě velmi slabou vlastní ochranu, je o mnoho tenčí a citlivější než kůže dospělého člověka. Doporučuji pouze pobyt ve stínu,“ vysvětluje primář a říká, že boudu kočárku by maminky neměly zakrývat. A to ani plínkami.

„Sníží se tak cirkulace vzduchu v kočárku a teplota uvnitř korbičky rychle stoupá. Dítě se může rychle přehřát. Pozor na opruzeniny, které se mohou objevit v kožních záhybech. Důležité je nechat pokožku větrat. Když se už potíže objeví, je třeba použít vhodný krém, případně stav konzultovat s dětským lékařem,“ přidává další doporučení primář Boženský.

Podle něj je třeba u malých dětí dávat velký důraz na pitný režim. „Nejvhodnější jsou neslazené nápoje, neboť vysoký obsah cukru žízeň spíše zvětší, než uhasí. Nejlepší tekutina zhruba do šesti měsíců věku je vždy mateřské mléko. V tropických parnech mohou maminky nabízet také čistou kojeneckou vodu nebo neslazený čaj. S podáváním prvních příkrmů by dítě mělo vypít cca 200 mililitrů dalších tekutin denně,“ dodává primář s tím, že by maminky měly u malých miminek věnovat pozornost i nebezpečí poštípání hmyzem. Před tím miminko v kočárku ochrání moskytiéra.

Praktická lékařka pro děti a dorost Lucie Salzmanová míní, že pokud už chce maminka jít s malým dítětem ven, tak má zvolit časový úsek do 10. hodiny a pak až vpodvečer. Dítě vážící zhruba deset kilogramů mělo v těchto dnech vypít 800 mililitrů až litr tekutin, starší děti by pak měly v těchto parných dnech vypít od půldruhého litru do dvou litrů.

Senioři? Lehká strava, tekutiny a do stínu

Ostravská plicní a praktická lékařka pro dospělé Andrea Matulová říká, že je třeba používat zdravý selský rozum. „Když jsou taková vedra, tak určitě našim seniorům doporučujeme lehčí stravu, dostatek tekutin a aby se vyhýbali přímým účinkům slunce. Množství vypitých tekutin by se mělo pohybovat kolem dvou litrů. Je ale rozhodně lepší tekutiny popíjet po menších dávkách. Lépe se tak vstřebávají,“ radí lékařka a upozorňuje na zrádnost větráků: „Ty člověka v takových parnech určitě osvěží, pokud je však v místnosti silný průvan, mohou lidem způsobit i bolesti v krku či pokašlávání.“