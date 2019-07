Deník získal svědectví muže, před kterého na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě spadl pavouk, s největší pravděpodobností také sklípkan. Událost potvrdila městská policie.

HOROR

„Když jsem tento týden viděl fotky z odchytu sklípkana, vybavila se mi hororová scéna, kterou jsem zažil před několika dny,“ vzpomínal pan Martin z Poruby. Tehdy se v podvečerních hodinách procházel s manželkou po frekventované Hlavní třídě.

„Najednou, tak dva metry před námi, dopadl na chodník velký chlupatý pavouk. Jako kdyby ho někdo vyhodil z okna ve druhém nebo třetím patře, ale to samozřejmě s jistotou nemohu říct,“ řekl Martin a dodal: „Hrozně nás to vyděsilo. Manželka má z pavouků hrůzu. A teď se před ní objevila taková obluda. Já jsem na tom o něco lépe. Ale představa, že by mi ta potvora spadla na hlavu, byla šílená. A kdyby se to stalo manželce, tak nevím.“

NEHÝBAL SE

Pavouk se po dopadu téměř nehýbal.

„Asi ho to přizabilo, protože už jen na chodníku lehce hýbal těma chlupatýma nohama, ale nikam neutíkal,“ řekl Martin. Ven vzápětí vyšla prodavačka z nedalekého obchodu, která se pavouka snažila odstrčit smetákem. „Ale on zase jen zahýbal nohama a ležel. Tak jsme s takovou mladou slečnou, co šla zrovna kolem, volali městské strážníky. Prodavačka ho mezitím zakryla krabicí, aby se mu vyhýbali ostatní chodci,“ doplnil Martin.

Poté na místo dorazili strážníci. „Odkryli krabici. Pavouk byl fakt z toho pádu buď omráčený nebo už úplně mrtvý. Dali ho opatrně do zavařovací sklenice a odvezli,“ uvedl Martin. Jak Deníku řekl mluvčí ostravské městské policie Michael Beneš, pavouk byl skutečně mrtvý. Později si ho převzal chovatel.

ŠTĚSTÍ

V prvním výše popsaném případu měl sklípkan nad vchodovými dveřmi větší štěstí. K jeho odchytu vyjeli hasiči, kteří jej pak v uzavřeném sudu předali strážníkům. Pavouk skončil ve stanici přírodovědců. Všichni sklípkani jsou jedovatí, intenzita jedu je ale různá. Útočí jen zcela výjimečně. Někteří z nich by mohli být nebezpeční pro alergiky, nemocné lidi a malé děti. Mezi chovateli jsou velmi oblíbení. Zda obě události spolu souvisejí, není jasné. Zmizení sklípkanů žádný terarista nehlásil.