Hned po deváté hodině proudily do areálu výstaviště davy lidí. Mnozí z nich se proplétali mezi prodejními stánky, prohlíželi nabízený sortiment a těšili se na prohlídku hlavní expozice. Tu si nenechala ujít ani Vladimíra Holubová, která do Olomouce přijela z Pardubic.

„Pro mě je to vůbec první výstava Flora v životě. Je to tady moc pěkné, rozhodně je na co se dívat. Uchvátila mě například expozice masožravek v prvním patře pavilonu, doma zatím žádnou takovou rostlinu nemám. Ještě se půjdu podívat na výstavu bonsají, na ty se už moc těším, mají tam být vzácné exempláře,“ poznamenala návštěvnice.

V dlouhé frontě stáli u pokladny ve Vídeňské ulici také manželé Vybíralovi z Prostějova.

„Konečně jsme se dočkali. Na Floru jezdíme s manželkou snad třicet let a poslední dva roky, co jarní výstava nebyla, nám už opravdu chyběla. Pro nás je to vždycky výlet na celý den. Kromě výstavy si v Olomouci zajdeme na oběd a podíváme se do města, co je tady nového,“ svěřili se senioři s tím, že ze všeho nejdřív zamíří do pavilonu A.

Květy a světy

Hlavní expozici v názvem Květy a světy, která znázorňuje koloběh života a obsahuje více než deset tisíc exotických květin a rostlin různých druhů a barev, si v pavilonu A prohlížela také Blanka Finsterer z Troubek na Přerovsku.

„Na výstavě Flora Olomouc jsem byla ještě jako dítě, dnes jsem tady po víc jak čtyřiceti letech. Pamatuji si obrovskou záplavu různých květů, která nás tehdy ohromila hned při vstupu. Pokud se mě týká, mohlo by tady být květin ještě o něco více, mám je moc ráda ve všech možných podobách,“ usmála se zahrádkářka a hned po prohlídce největšího pavilonu plánovala nákup bylinek u některého z prodejních stánků na zahradnických trzích.

V pavilonu A je až do neděle k vidění také expozice Českého zahrádkářského svazu a prezentace zahradnických a uměleckých škol, nechybí ani pěstitelská poradna a prezentace vinařů. Unikátní expozice bonsají z tisů starých až 600 let je pro návštěvníky připravena v pavilonu E.

V oranžerii láká expozice Květy v umění, výstavu fotografií tam doplňuje květinová výzdoba od oceňované floristky Kláry Franc Vavříkové. V pavilonu H se tentokrát prezentuje asociace soukromého zemědělství, ve venkovních prostranstvích v okolí pavilonu G probíhají zahradnické trhy.

Noční show i koncerty na Sambě

Bohatý je během jarní Flory také doprovodný program. Například v pátek od 20 hodin proběhne speciální večerní prohlídka nasvícené hlavní expozice. Její součástí je módní přehlídka Czech Fashion Night a koncert dámského smyčcového kvarteta Beladona Quartet.

Kulturou to bude žít také na venkovním podiu Samba naproti sbírkovým skleníkům. Vystoupí tam například zpěvačka Jana Chládková a kapela Pontiac nebo zpěváci Milan Drobný, Pavel Vítek, Jakub Smolík, Marcel Zmožek, David Deyl a zpěvačka Petra Černocká.

Připraveny jsou workshopy, aktivity pro děti u pavilonu H nebo relaxační zóna iniciativy Zaparkuj. Odpočinkové zóny jsou k dispozici u Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech. Občerstvit se lidé mohou v gastrozónách nebo kavárně pavilonu A. Ve čtvrtek, pátek a sobotu je výstava přístupná od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin.