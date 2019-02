Do roka a do dne? Pokud Jaromír Jágr plánoval svůj návrat na led v soutěžním zápase přesně takto, pak má rozhodně smysl pro symboliku.

17. února 2018: V zápase Kladno – Havířov hostující Marek Sikora tvrdě narazil Jágra na mantinel a vystavil mu stopku.

18. února 2019: V zápase Havířov – Kladno se Jágr vrací do mistrovského zápasu na ledě soupeře, jehož hráč ho zranil.

A návrat to byl vítězný. „Konečně jsem mohl nastoupit. Býval bych hrál už dřív, ale dvakrát jsem se zranil,“ připomněl odložený návrat.

Sám od sebe nic neočekával. „Opravdu nic, potřeboval jsem si to jen osahat. Na tréninku je to úplně jinačí,“ porovnával.

Že se vrátil do akce zrovna proti Havířovu, v tom by mohl být kus symboliky.

„Asi jo. Ne nadarmo se říká do roka a do dne,“ zasmál se.

Jágr: Přibral jsem. Mám 118 kilo!

Na ledě se ještě necítil úplně komfortně. „V mých letech není jednoduché pořád jen trénovat. Přibral jsem. Vždyť mám 118 kilo! S tím se dá těžko hrát,“ uznal.

Bodů z havířovského ledu si vážil. „Není to tady jednoduché, navíc ta dlouhá cesta… Jsme rádi za tři body,“ dodal.

Jestli naskočí do hry i v následujícím utkání, závisí na tom, jak se bude cítit. „Chci pomoci, ale musím být zdravý a připraven. Potrénuji a uvidíme,“ plánuje. „Zbývají nám tři zápasy do play-off, pak to bude úplně jiný rachot. Jsem rád, že to mám za sebou, potřeboval jsem si to už vyzkoušet,“ hlesl po utkání unavený Jágr.

Loni končil smutně. Chtěl pomoci svému týmu, ale jen dva dny po svých 46. narozeninách byl po souboji s Markem Sikorou, dnes už hráčem Přerova, odnesen na nosítkách. Na ledě po něm zůstalo jen tratoliště krve. Teď je Jágr zpět. Cítil v zápase, že by po něm havířovští hráči opět „šli“?

„Co se stalo před rokem byla spíš moje vina. Vyměnil jsem asi po dvaceti letech nože na bruslích, měl jsem je o dva centimetry kratší, aby se mi líp zatáčelo, jenže pak tam není taková stabilita. Po tom souboji jsem pak letěl hlavou do mantinelu,“ přiznal férově.

Pan hokejista!