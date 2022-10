Čejka se narodil 22. července 1936 v Ostravě. Od konce 50. do poloviny 70. let byl jednou z baletních hvězd Národního divadla, kde ztvárnil na čtyři desítky rolí. Široké veřejnosti byl známý hlavně díky svému komediálnímu talentu, byl nazýván mistrem pantomimických etud. Do paměti televizních diváků se zapsal imitováním slepice při jednom ze silvestrovských vysílání. Lidé si ho pamatovali také ze scén, když napodoboval americkou zpěvačku Tinu Turnerovou nebo komika Charlieho Chaplina.