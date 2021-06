„Šel jsem do obchodu a lidé se po mně divně dívali. Pak mi někteří začali nadávat, padala i hrubší slova. A já netušil proč,“ posteskl si Jiří Ulrich.

Za vše může shoda jmen na sociálních sítích. V jedné ze skupin se k uzávěře mostu vyjádřil i muž se shodným křestním jménem i příjmením – Jiří Ulrich. Zatímco většina diskutujících nešetřila tvrdou kritikou, on připojil optimističtější vizi: „Za pár dní si všichni zvyknou a najdou svou trasu a bude to ok. Vždycky první dny jsou nejhorší…“

Tento příspěvek neušel pozornosti obyvatel Petřkovic. Svou „trochou do mlýna“ nechtěně přispěl i Deník, který jeden ze článků o uzavření mostu, věnoval i ohlasům na sociálních sítích. Mimo jiné zveřejnil i výše zmíněné stanovisko.

„Rozpoutalo se peklo. Lidé mě na ulici zastavovali s tím, že jsem pokrytec, který to nejprve kritizuje a pak napíše, že je to vlastně v pořádku. Všem jsem vysvětloval, že jde jen o shodu jmen. Žádné sociální sítě nevyužívám. Prosím, napište to, jinak tu nevydržím,“ dodal Jiří Ulrich.

Někteří sousedé mu dokonce vyhrožovali, že až bude chtít od svého domu vyjet z vedlejší ulice na hlavní, tak jej nepustí.

„Takže jsem uzavření mostu pocítil hned dvakrát. Pracuji v Ostravě a mám stejně jako ostatní velké problémy s dojížděním do práce. A teď mi ještě lidé nadávají. Snad se to vysvětlí,“ uzavřel Jiří Ulrich.