/FOTOGALERIE/ Zakladatel lichnovského Muzea vidlí Jan Gemela na státní svátek 28. září zprovoznil vidločep a vyhlásil Svatováclavské čepování. Vidločep je pípa vyrobená z vidlí. A Svatováclavské čepování je vidlácký obřad, při kterém ožívá dávná legenda kterak se v Pivovarském domu Ostrava zrodil nefiltrovaný vídeňský ležák Vidle.

Lichnov 28. září 2021. Svatováclavské čepování v Muzeu vidlí oživilo legendu o zrodu vídeňského ležáku Vidle. | Foto: Deník/František Kuba

"Přijďte si užít unikátní exponát - tekuté vidle. Jediné vidle, které si sami a dobrovolně vrazíte do krku. Pivovarský dům v Ostravě ho vaří jen dvakrát ročně jako svou vlajkovou loď, a to na na vidlikonoce a na Sv. Václava, patrona české země a pivovarníků. Výjimečně ho lze v Lichnově ochutnat u příležitosti 10 let existence Muzea vidlí," zvalo muzeum na Svatováclavské čepování.