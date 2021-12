Žena tvrdila, že jednala v rámci nutné obrany. To zopakovala i v pondělí u Vrchního soudu v Olomouci, kde se v rámci odvolacího řízení snažila zvrátit verdikt ostravského krajského soudu. Ten jí v říjnu za ublížení na zdraví s následkem smrti vyměřil osm let žaláře.

Vrchní soud ale její argumenty neuznal a osmiletý trest potvrdil. „Její odvolání jsme zamítli jako nedůvodné. Závěry soudu prvního stupně jsou přiléhavé a správné.

Byla jednoznačně vyvrácena její obhajoba, že by jednala v nutné obraně, případně, že by tam bylo ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. Nebylo zjištěno žádné domácí násilí ze strany poškozeného,“ řekl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Žárlivost

Podle obžaloby byla motivem činu žárlivost. Dívka během prohlížení Tomášova mobilu zjistila, že komunikuje s cizí ženou. Muže, který po vypití většího množství alkoholu spal, vzbudila a začala mu vše vyčítat.

Státní zástupce tvrdí, že jej napadla údery pěstí, poté ho pořezala a následně bodla téměř třiceticentimetrovým nožem. V té chvíli měl přítel v sobě více než tři promile alkoholu.

Týral mě

Žena naopak trvala na tom, že se jen bránila útoku. Tomáš ji prý dlouhodobě týral, často pil alkohol a v opilosti se k ní choval agresivně.

„Pil první ligu,“ uvedla Kateřina B. Také osudného únorového dne u nich alkohol tekl proudem. Tomáš šel poté spát, Kateřina vzala jeho mobilní telefon.

„Zaznamenala jsem, že na jeho telefon chodí zprávy, tak jsem do něj nahlídla. Psala mu nějaká žena. Vzbudila jsem ho, co to má znamenat,“ vypověděla s tím, že Tomáš byl naštvaný.

„Vyvolal hádku. Dával mi pěstí do ramene, fackoval mě, kopal do mě. Našlápl mi na břicho, málem mi vyrazil dech,“ dodala žena, která v kuchyni vzala ze zásuvky nůž. „Měla jsem strach o svůj život. Bránila jsem se rychlým píchnutím nožem,“ uvedla.

Jak ale zaznělo u vrchního soudu, na těle Kateřiny B. nebyly zjištěny žádné stopy po násilí. Žena byla uznána vinnou z ublížení na zdraví s následkem smrti. Hrozilo jí osm až šestnáct let vězení. Soud jí kromě osmiletého trestu uložil i povinnost zaplatit otci Tomáše 712 tisíc korun a jeho matce a sestře po sto tisících korunách. Verdikt je pravomocný a není proti němu odvolání.